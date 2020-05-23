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LPGA／因疫不強制聘用桿弟 高寶璟桿弟憂選手只想省錢

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
桿弟盧亞克。 美聯社
桿弟盧亞克。 美聯社

受到新冠肺炎疫情影響目前已全面停擺的LPGA，復賽計畫已從七月再往後順延，近日更做出了球員本賽季將有權決定是否聘用桿弟的防疫政策，以避免接觸傳染狀況發生，不過這樣的政策也引發了部分桿弟的不安，認為選手可能會為了省錢而濫用，讓部分桿弟面臨失業的狀況。

在日前爆發美國名將林希康姆（Brittany Lincicome）的桿弟確診新冠肺炎，成為首位公開確認染疫的LPGA相關人員後，LPGA也在近日決議，將在本季復賽後讓球員自行選擇是否聘用桿弟或是自行背包。

這樣的政策主要是希望避免球員因為與陌生的桿弟搭配，會擔心有染疫的風險與不安，LPGA發言人舒爾茲（Kelly Schultz）說：「這種臨時性的政策主要是避免球員在使用球場提供的當地桿弟時的不安，在這種情況下，球員都會擔心與不認識的人一起工作會有健康上的問題，不過我們仍希望他們能夠聘用桿弟，並會在下個賽季就強制恢復這項政策。」

不過前世界球后高寶璟的桿弟盧亞克（Les Luark）就認為，這樣的政策可能會遭到部分球員濫用，甚至影響到桿弟的工作權，「我認為大部分的球員還是會聘用桿弟，但一部分的人可能會因為金錢因素而作出抉擇，尤其是一些剛從大學畢業，或是經濟狀況並不穩定的選手，抑或是那些無法體諒桿弟的球員，他們可能就會認為，『我四個月不用桿弟，每個星期可以省下1300到1400美元。』這一點將讓很多人感到困擾。」

而另一名為多位球員服務過的桿弟基林（John Killeen）更直言，將會有不少選手會以金錢而不是安全為由，選擇不聘用桿弟，「我現在就可以提供一份名單，裡面將不乏一些資深球員。」

但LPGA總監蘭斯（Christina Lance）則是強調，此舉是希望選手能夠擁有長期合作的專職桿弟，來避免使用球場桿弟的風險，而非是外界所傳的「桿弟淘汰計畫」，「我們肯定是與桿弟站在一起，這絕不是淘汰桿弟的計畫，這樣的說法與事實相去甚遠。」

LPGA 高寶璟

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