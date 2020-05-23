網球／大坂直美年收11.2億台幣 創女子運動員史上新高

據美國富比世（Forbes）報導，日本世界球后大坂直美過去一年收入達3740萬美元(約台幣11.2億)，創下女子運動員單年度最高收入。

大坂直美不只以破3000萬美元的年收入，打破莎拉波娃（Maria Sharapova）於2015年寫下的2970萬美元，且在百大最高收入運動員的榜單中，大坂直美在中高居第29位。同樣在女網格外有份量的美國名將小威廉絲（Serena Williams）則是以3600萬美元些微落後大坂直美，位居33名。

富比世也指出，大坂直美去年加入Nike大家庭，收入頓時進帳1000萬美元；此外，也替Nissan、資生堂、Yonex等15家廠商代言，之中多數是為了透過大坂直美在東奧增加曝光度，唯奧運因疫情延至明年。

十月將滿23歲的大坂直美，目前於國際女子網球協會的排行榜中名列第10，曾於2018年美網、2019年澳網兩度奪下大滿貫。