英超／安全了？ 首席執行長有信心6月復賽

在球團召集球員回營訓練後，英超首席執行長馬斯特斯（Richard Masters）接受BBC訪問，表達6月復賽的信心，「我們認為已經能安全歸隊了。」

儘管英超本周回復練習後，立刻篩檢出來自三支球隊的隊職員新冠肺炎呈陽性，但看來仍不影響聯賽想在6月重啟的盼望，馬斯特斯說，「這對大家都好，包含球迷。」但他卻不願意證實先前外傳的12日復賽，只表示還在擇期。

馬斯特斯強調英超謹守當局的防疫規範，會讓球員展開訓練也是先得到政府的同意，「如果我們沒有提供安全的環境，就不會跨出第一步，叫球員回來。」

但還是有少數球員沒被說服，包含切爾西中場坎特（N' Golo Kante）等人選擇留在自家，馬斯特斯回應，早在日前就和各隊總教練及隊長召開視訊會議，說明各項防疫配套措施，而且檢測結果，也說明隊職員的確診率低於1%。

馬斯特斯堅稱已經盡可能提供給球員安全歸隊的環境，「我們認為已經夠安全了，但我們必須尊重不回來的球員，如果是我的話，我對於回來練習會感到放心。」

一旦被視為精神食糧的英超復踢，馬斯特斯向球迷喊話，「我們呼籲球迷不要在球場外聚集，也不要去別人家裡一起看比賽，配合政府做好防疫。」