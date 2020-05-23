美網／若採閉門方式 希利奇：含金量將大打折扣

美網是否如期舉行目前仍未有定案，日前傳出包含延期至11月、將場地改到印地安威爾斯或佛羅里達舉行、採閉門方式舉行都是選項，對此克羅埃西亞好手希利奇（Marin Cilic）就表示，若是在沒球迷的情況下比賽，這座大滿貫的含金量將會大打折扣。

「我認為這樣比賽的氛圍就變得像平時打練習賽一樣了。」希利奇說，「若在閉門的方式下比賽，在未來的幾年中，大家一定會說：『那個人在沒觀眾的情況下贏得2020年美網。』我不認為在這種情況下奪冠會有相同的重要意義，這絕對不是什麼理想情況。」

希利奇認為，網球賽季和足球、籃球不太一樣，籃球、足球必須要打完這個賽季，因為下季的情況需依今年而定，但網球不同，對網球來說，若在12月或1月復賽的話，差別並不大。

「我認為網球比賽是不會在沒觀眾的情況下進行的。就巡迴賽來說，他們需要考慮贊助商和來現場的觀眾，正是因為有人來現場看比賽和球員，贊助商才願意投資。」

而ATP董事會成員斯特拉卡（Herwig Straka）日前也強調，主辦單位將窮盡一切所能舉辦今年的美網，儘管紐約仍是新冠肺炎疫情重災區，但主辦單位一定會在健康與安全的前提下，保護球員、工作人員及所有與會人員的安全。