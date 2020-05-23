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羽球／世界羽球聯盟擬8月重啟賽事 4個月打22場
因應新冠肺炎疫情，世界羽球聯盟（BWF）公布最新賽程，計畫8月重啟賽事，到12月底前預計舉行高達22場比賽，其中台北公開賽將是第3站，維持9月1日開打。
受到新冠肺炎影響，自3月中全英公開賽結束後，國際羽球賽事停擺至今。
BWF秘書長隆德（Thomas Lund）表示，這份賽程表為羽球賽事重啟的框架，「目前很難預測各國何時取消國際通行與入境限制，除非確認絕對安全，否則我們不會恢復比賽」。
隆德強調：「所有運動員、隨行人員、官員的健康、安全、福祉，仍是我們最關心的。」
根據BWF發布的賽程，8月11日至16日舉行的海得拉巴羽球公開賽將作為賽事重啟的第一站，最後一站為在中國廣州登場的年終總決賽，而台北公開賽維持9月1日至6日舉行。
年度3場超級1000系列，除了全英公開賽已落幕，中國公開賽預計9月登場，印尼公開賽延至11月舉辦。
BWF3月底凍結世界排名，並表示為避免出現積分大幅下滑、影響排名結構，正在研究如何解凍世界排名。
在調整今年度剩餘賽程表後，考量賽程密集，BWF也透露，正研究是否調整包括選手強制參賽規定，而像是東京奧運會和殘奧會參賽資格，也在考慮是否調整。
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