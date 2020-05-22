舉重／就想證明自己 郭婞淳談與教練林敬能相處之道

我國舉重女神郭婞淳近年在國際賽表現亮眼，更被譽為明年東京奧運我國奪金的重點選手之一，而她與背後推手教練林敬能合作九年多來，已經有一套屬於兩人的相處模式，在今天與教練林敬能一同出席出席運動品牌UNDER ARMOUR的記者會時，郭婞淳就透露，近年來想向教練證明自己，已成為不斷求進步的一大動力。

郭婞淳在2011年進入國訓中心當陪練員，並在林敬能指導下一路躍升我國舉重界的代表性人物，不過回憶起當時林敬能對她說過的一句話，讓郭婞淳至今仍舊難以忘懷，「記得他當時跟我說，你絕對達不到我的要求。」

郭婞淳透露，雖然一開始並沒有把教練的話往心裡去，但是隨著年紀增長，他也愈來愈希望向教練證明自己，「他總是說自己還不滿意，就差那一面（奧運金牌），他知道這種激將法對我很有用，隨著年紀愈大，我也愈容易讓這些話往心裡去，想要證明給他看。」

在三月練習時一度舉出抓舉110公斤、挺舉145公斤的個人最佳成績（也是世界紀錄）後，郭婞淳透露這段時間身體出現一些疲憊，但也讓她知道在一次高強度的表現後，該如何重新調整和恢復，「現在回到台東訓練的狀況還不錯，感覺就像出國比賽一樣，接下七月的模擬賽也會以（總和）240公斤為目標。」

郭婞淳也透露，這段調整期間自己也嘗試了其他運動，包括羽球、排球和籃球，其中又以打羽球最有心得，「因為羽球來回很快，會用到一些舉重不會用到的小肌肉群，不過要跟羽球隊的打真的還差太多了。」