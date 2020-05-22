快訊

史上最難看！民進黨黨職今改選 派系戰到最後一刻

大批港民響應遊行走出銅鑼灣一帶馬路 警方施放催淚彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拳擊／父親堅持造就陳念琴 柯文明：家人是她最大動力

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
陳念琴（左）與教練柯文明（右）出席運動品牌記者會。記者余承翰／攝影
陳念琴（左）與教練柯文明（右）出席運動品牌記者會。記者余承翰／攝影

我國拳擊好手陳念琴繼2016年里約奧運一圓站上奧運舞台的夢想後，今年再度取得東京奧運參賽門票，在今天出席運動品牌UNDER ARMOUR的記者會時，她也特別感謝家人對她的一路支持，教練柯文明也分享了陳念琴與父親間的小故事，並認為家人對於孝順的陳念琴來說是最大動力。

從小在馬祖南竿長大的陳念琴，14歲後就跟隨教練柯文明來到本島練拳，在今天記者會上陳念琴就談到家人對她體育生涯的一路支持，儘管家人對於她從事的拳擊運動並不是很了解，但卻是無條件的支持她，尤其是她的爸爸。

陳念琴透露，父親從一開始並不了解拳擊運動，不過每場比賽後他都會將比賽影片下載下來不斷研究，現在甚至變成她的技術指導員，「他現在已經把自己當作教練，看到教練還叫他學弟。」

柯文明指出，陳念琴是個相當孝順的孩子，很在乎父親與家人的想法，不過礙於訓練導致她與家人的相處時間並不多，一直是陳念琴心中的遺憾，「不過我總是鼓勵他，等到退休後再把家庭這一塊補起來，不要愧對家人對於她的支持。」

柯文明還分享了一段陳念琴與父親的小故事，透露過去每當陳念琴想回家時，陳德光就會故意婉拒她，希望她能專注在訓練上，「她爸爸都會故意說，還要跟教練討論（回家），直到找不到藉口時，就會告訴念琴拳擊是她選擇的路，應該要堅持。也因為她爸爸態度上的堅持、不軟化，讓念琴能夠一直不放棄，家人和父母一直都扮演推動她的重要角色。」

不僅與父親感情好，陳念琴也希望為被她稱為「台灣爸爸」的教練柯文明一圓奧運奪金夢，讓柯文明直言相當感動，「我在選手時期無法打進奧運，當教練後就一直夢想能幫助選手在奧運奪牌，上一次參加里約奧運，讓我們知道這個高度的比賽該如何調整，而這次我們的目標就是奪下奧運金牌。」

陳念琴 里約奧運

延伸閱讀

戰勝是唯一的路 郭婞淳、陳念琴感性分享備戰心情

MLB／柯瑞亞想打格鬥賽：被KO也沒關係

爺爺曾是拳王阿里對練搭檔 布朗祖孫特訓獲益良多

東奧明年不能辦就取消 閉門打也成考慮選項了

相關新聞

東奧明年無法舉辦可能取消？日方否認

東京奧運組織委員會秘書長武藤敏郎表示，關於明年奧運會無法舉行就會取消的說法，並不是東奧組委會和國際奧委會(IOC)之間的共識，他也不認為IOC主席巴赫(Thomas Bach)會取消奧運會。 巴

NFL／開球新規則 季前賽將試行

《ESPN》報導，NFL正計畫在2020年季前賽中試行一些新規則，包括新增影像裁判。而開球替代方案最被看好可望通過。 該試驗與巴爾的摩烏鴉隊和洛杉磯電光隊提出的新增場邊裁判和資深科技顧問的建議類

網球／大坂直美年收11.2億台幣 創女子運動員史上新高

據美國富比世（Forbes）報導，日本世界球后大坂直美過去一年收入達3740萬美元(約台幣11.2億)，創下女子運動員單年度最高收入。 大坂直美不只以破3000萬美元的年收入，打破莎拉波娃（Ma

PGA／官方發復賽指南 移動建議採包機防疫

隨著新冠肺炎疫情趨緩，暫時停擺的PGA將於6月復賽，22日PGA也公布了重啟賽事的計畫內容，在交通移動方面強烈建議球員和桿弟能盡量採取包機的方式，登機時除了應配戴口罩外，還必須先接受檢測，結果為陰性者

西甲／西班牙總理肯首 6月8日後可閉門復賽

西甲復賽獲得最高層級同意，西班牙總理佩德羅（Pedro Sanchez）親自宣布，同意6月8日起閉門開踢，西甲主席特巴斯...

足球／國小世界盃八強出爐 經費補助做偏鄉學校後盾

第一屆國民小學世界盃全國足球賽今天進行16強淘汰賽，由於適逢周末，許多民眾趁著雨勢稍歇紛紛趕至現場外圍替參賽小選手加油打...

羽球／世羽聯公布新賽程 周天成、李洋這樣看

因應新冠肺炎疫情延賽，世界羽球聯盟（BWF）昨日晚間公布修改後賽程，相較於4個月22站的密集賽程，周天成團隊對疫情較為憂...

網球／小約自辦巴爾幹巡迴賽 汀恩、迪米特洛夫報名

繼德國、美國後，「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）宣布將在巴爾幹地區舉辦「AdriaTour」網球巡迴...

桌球／「一姐」鄭怡靜學跨欄一點就通 陳傑讚奇才

世界排名第8的桌球「⼀姐」鄭怡靜，日前與同樣在左營國訓中心的跨欄「一哥」陳傑跨界交流，陳傑在鄭怡靜的教導下，桌球技巧開竅...

羽球／每天比昨天更進步 王子維先拚排名重返前十

「每天比昨天的自己更進步一點。」這句話成為砥礪「羽球王子」王子維前進的動力，除了期待世界排名重返前十外，他也懷抱著球王夢

LPGA／因疫不強制聘用桿弟 高寶璟桿弟憂選手只想省錢

受到新冠肺炎疫情影響目前已全面停擺的LPGA，復賽計畫已從七月再往後順延，近日更做出了球員本賽季將有權決定是否聘用桿弟的...

英超／安全了？ 首席執行長有信心6月復賽

在球團召集球員回營訓練後，英超首席執行長馬斯特斯（Richard Masters）接受BBC訪問，表達6月復賽的信心，「...

熱門新聞

NBA／最後一舞內容不實？美記者：喬丹說了不少謊

超越世俗定義成功標準 擇善固執的硬漢「教皇」史隆

萬轟倒數／史上首轟沒人投票給汪俊良 禮物自己帶回家

NBA／悼念一代名帥史隆 波總：他一直都是我的導師

現場重現／史上最衝的領隊 「郭大砲」豪氣擺出阿Q桶麵

NBA／最後一舞喬丹紅眼訪談 網友又製成梗圖流傳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。