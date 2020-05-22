拳擊／父親堅持造就陳念琴 柯文明：家人是她最大動力

我國拳擊好手陳念琴繼2016年里約奧運一圓站上奧運舞台的夢想後，今年再度取得東京奧運參賽門票，在今天出席運動品牌UNDER ARMOUR的記者會時，她也特別感謝家人對她的一路支持，教練柯文明也分享了陳念琴與父親間的小故事，並認為家人對於孝順的陳念琴來說是最大動力。

從小在馬祖南竿長大的陳念琴，14歲後就跟隨教練柯文明來到本島練拳，在今天記者會上陳念琴就談到家人對她體育生涯的一路支持，儘管家人對於她從事的拳擊運動並不是很了解，但卻是無條件的支持她，尤其是她的爸爸。

陳念琴透露，父親從一開始並不了解拳擊運動，不過每場比賽後他都會將比賽影片下載下來不斷研究，現在甚至變成她的技術指導員，「他現在已經把自己當作教練，看到教練還叫他學弟。」

柯文明指出，陳念琴是個相當孝順的孩子，很在乎父親與家人的想法，不過礙於訓練導致她與家人的相處時間並不多，一直是陳念琴心中的遺憾，「不過我總是鼓勵他，等到退休後再把家庭這一塊補起來，不要愧對家人對於她的支持。」

柯文明還分享了一段陳念琴與父親的小故事，透露過去每當陳念琴想回家時，陳德光就會故意婉拒她，希望她能專注在訓練上，「她爸爸都會故意說，還要跟教練討論（回家），直到找不到藉口時，就會告訴念琴拳擊是她選擇的路，應該要堅持。也因為她爸爸態度上的堅持、不軟化，讓念琴能夠一直不放棄，家人和父母一直都扮演推動她的重要角色。」

不僅與父親感情好，陳念琴也希望為被她稱為「台灣爸爸」的教練柯文明一圓奧運奪金夢，讓柯文明直言相當感動，「我在選手時期無法打進奧運，當教練後就一直夢想能幫助選手在奧運奪牌，上一次參加里約奧運，讓我們知道這個高度的比賽該如何調整，而這次我們的目標就是奪下奧運金牌。」