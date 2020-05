戰勝是唯一的路 郭婞淳、陳念琴感性分享備戰心情

即使受到新冠肺炎疫情影響東京奧運已延期一年辦理,不過我國舉重女神郭婞淳與拳擊好手陳念琴備戰仍不停歇,兩人在今天出席運動品牌UNDER ARMOUR記者會時也分享了這段時間備戰的心情,以及在家人、教練一路支持下堅持至今的運動員生涯,而郭婞淳甚至在看到家人和教練錄製給她的採訪片段時,一度激動地落下淚來。

今年UA打出年度品牌精神「戰勝是唯一的路(The Only Way Is Through)」,並與滅火器樂團合作歌曲並請到郭婞淳、陳念琴參與形象影片演出,希望透過歌曲創作與音樂的感染力鼓勵所有面臨低谷的運動員,並期望大眾保持正念、繼續迎戰未來的精神。

影片中不僅拍攝了郭婞淳、陳念琴訓練的辛苦過程,還特別邀請教練林敬能、柯文明和家人對兩人進行鼓勵,讓郭婞淳在談到家人對她的一路支持時一度激動地落下淚來,「最感動就是2012年倫敦奧運,當時表現沒有很理想,比完賽後就看到媽媽和外婆接受採訪,她們就說沒關係再拚下個四年,她總是希望我能夠拚每個四年,而外婆說婞淳加油,以後再把奧運金牌拿回來。」

舉重女神郭婞淳(左二)與拳擊好手陳念琴(右二)今天與教練一同出席品牌活動。記者余承翰/攝影

談到今年東京奧運延期一年辦理,郭婞淳透露前陣子訓練時一度突破個人最佳(抓舉110公斤、挺舉145公斤)後,身體出現一些疲勞、疼痛的狀況,不過教練林敬能也希望她一步一步來,在中、大重量尋求更穩定的表現,以最健康的身體狀態來迎接明年東京奧運。

至於陳念琴則是透露,在去年底開始表現並不優異,也遇到一些撞牆期,但當聽到教練柯文明在影片中表示要不斷支持她,「完成妳的夢想,也完成我的夢想」時,陳念琴也在台上喊話要帶著教練前進奧運完成(奪金)夢想。