戰勝是唯一的路 郭婞淳、陳念琴感性分享備戰心情
即使受到新冠肺炎疫情影響東京奧運已延期一年辦理，不過我國舉重女神郭婞淳與拳擊好手陳念琴備戰仍不停歇，兩人在今天出席運動品牌UNDER ARMOUR記者會時也分享了這段時間備戰的心情，以及在家人、教練一路支持下堅持至今的運動員生涯，而郭婞淳甚至在看到家人和教練錄製給她的採訪片段時，一度激動地落下淚來。
今年UA打出年度品牌精神「戰勝是唯一的路（The Only Way Is Through）」，並與滅火器樂團合作歌曲並請到郭婞淳、陳念琴參與形象影片演出，希望透過歌曲創作與音樂的感染力鼓勵所有面臨低谷的運動員，並期望大眾保持正念、繼續迎戰未來的精神。
影片中不僅拍攝了郭婞淳、陳念琴訓練的辛苦過程，還特別邀請教練林敬能、柯文明和家人對兩人進行鼓勵，讓郭婞淳在談到家人對她的一路支持時一度激動地落下淚來，「最感動就是2012年倫敦奧運，當時表現沒有很理想，比完賽後就看到媽媽和外婆接受採訪，她們就說沒關係再拚下個四年，她總是希望我能夠拚每個四年，而外婆說婞淳加油，以後再把奧運金牌拿回來。」
談到今年東京奧運延期一年辦理，郭婞淳透露前陣子訓練時一度突破個人最佳（抓舉110公斤、挺舉145公斤）後，身體出現一些疲勞、疼痛的狀況，不過教練林敬能也希望她一步一步來，在中、大重量尋求更穩定的表現，以最健康的身體狀態來迎接明年東京奧運。
至於陳念琴則是透露，在去年底開始表現並不優異，也遇到一些撞牆期，但當聽到教練柯文明在影片中表示要不斷支持她，「完成妳的夢想，也完成我的夢想」時，陳念琴也在台上喊話要帶著教練前進奧運完成（奪金）夢想。
在今天記者會上，UA也為郭婞淳、陳念琴準備了「Armour Box」裝備，談到對於今年品牌精神「戰勝是唯一的路」的個人解讀時，陳念琴說：「我會把它翻譯成明天是全新的一天，因為在戰勝這條路上，妳會遇到不一樣的心情，就像面對訓練有時候開心、有時候難過或是無法突破，所以要把每一天當作全新的一天。」
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