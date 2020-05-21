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網球／英國草地網協4年來首獲利 如今不敵疫情

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
英國的草地網球協會4年來首度獲利，但今年受新冠肺炎全球衝擊影響，獲利可能成曇花一現。 路透
英國的草地網球協會4年來首度獲利，但今年受新冠肺炎全球衝擊影響，獲利可能成曇花一現。 路透

英國的草地網球協會（Lawn Tennis Association，簡寫LTA）公布年度財報，2018年還虧損630萬英鎊，在2019年稅前利潤達870萬英鎊（約台幣3億2573萬元），4年來首度獲利，但今年受新冠肺炎全球衝擊影響，獲利可能成曇花一現。

根據LTA公布的年度財報，去年不只獲利，收入也從前一年的6450萬英鎊成長到7730萬英鎊，不過這多要歸功給全英俱樂部，去年全英俱樂部補貼金額就超過5千萬英鎊，金額是歷年最高。

LTA雖由虧轉盈，全英俱樂部也有為溫布頓投保，但對LTA來說，取消賽事獲得的保險金額仍比正常舉辦賽事得到的補貼少了3成到4成，代表LTA的2020年收入將掉到5500萬英鎊左右，對人事成本支出達到2000萬英鎊的LTA仍是很大負擔。

LTA聲明中就指出，儘管2019年獲利，「但由於近期的疫情大流行造成的財務影響，2020年後之後的前景將大不相同。」

除溫布頓取消，今年諾丁漢、伯明罕和伊斯特本草地賽也全部取消，也將影響LTA收入。不過LTA也不是唯一的新冠肺炎「受災戶」，美國網球協會有8成收入的4億美元是仰賴美網，法國網球協會則要靠法網賺進約2億6千萬歐元，但兩場大滿貫今年能否如期舉行仍不明。

溫布頓 美網 法網

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