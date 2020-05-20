足球／教育作為出發點 國小足球世界杯全國賽今開踢

教育部及迷你足球協會共同主辦的第一屆國民小學世界盃全國足球賽，複賽延至今日在台北市迎風足球場盛大展開，來自全國22縣市包含離島的各國小菁英無畏陰雨綿綿氣候進行分組淘汰賽，即便疫情趨緩，主辦單位仍不敢掉以輕心並積極做好防疫把關工作，在入口處採實名制登記及仔細查核身份證件，要求每位隊職員戴上口罩並以酒精消毒雙手後始可放行。

全國總計有431隊國小高年級隊伍報名參賽，經過各區預賽後共有54支男女隊伍包含男生36隊；女生則有18隊晉級複賽，本週末將會產生八強，並於7月10日開始在台北田徑場爭奪冠軍資格。

來自金門的教練劉明清帶著男女二支球隊飛到台北，雖然足球在金門不算普及，不過近幾年在迷你足球協會積極推廣下，逐漸已受到當地人喜愛，由去年的5隊成長到今年的7隊，尤其是女足隊在人口受限情況下也萌芽誕生。

前國手足球雙星之一的羅志恩也初嚐帶兵滋味，在明道國小剛上任二個多月就逆轉對手在複賽中獲得首勝，他之前曾協助雙胞胎哥哥羅志安任教的民族國中取得國中聯賽冠軍，希望初期能讓學生培養足球的樂趣，進而保持學習的樂趣不會給學生太大壓力，鼓勵他們放手去玩。