足球／拉美第一個復賽 哥斯大黎加職業足球賽閉門開踢

哥斯大黎加今天成為首個讓國內職業足球聯賽恢復賽季的美洲國家。聯賽復賽後首場球賽下午閉門開踢，替補球員坐在看台區，彼此保持適當距離。

路透社報導，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情影響，哥斯大黎加甲級足球聯賽（CostaRican Primera Division）3月15日起暫停賽季，直到今天才復賽。瓜達魯普隊（Guadalupe F.C.）以1比0擊敗利蒙隊（Limon F.C.），這是賽季恢復後首場登場的比賽，本週稍晚預計還有5場比賽將舉行。

踢進這場比賽唯一一球的瓜達魯普隊球員甘伯斯（Arturo Campos）說：「很難再次回到原本的速度…我們感到沉重，但我們很高興能回歸。」

哥斯大黎加是美洲地區受疫情衝擊較小的國家，至今僅有866例確診，當中10人不治。

哥斯大黎加甲級足球聯賽12支球隊本月15日恢復訓練。如今賽季恢復，各球隊仍需遵守相關規範，像是禁止擁抱、深度清潔更衣室。另外，每支球隊最多可換5名替補球員，而非原先規定的3個換人名額。

今天的比賽在位於哥斯大黎加首都聖約瑟（SanJose）北方10公里處的赫瑞狄亞市（Heredia）登場，採閉門方式進行，由當地電視台轉播。只有球隊成員、負責轉播賽事的媒體，以及賽事相關人員能進入球場。

部分球隊推出「虛擬門票」，將購買這種門票的球迷臉部印在海報上，並把海報貼在球場座椅上。也有球隊在球場內播放虛擬的歡呼聲及歌曲，盼能藉此營造有球迷觀賽的氛圍。