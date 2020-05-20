網球／巡迴賽8月重啟？ 米爾蒙：錢還是健康重要？

ATP、WTA職業網球巡迴賽延長停賽至7月底，賽事何時能夠重啟也攸關選手生計和健康，澳洲好手米爾蒙（John Millman）認為8月復賽可能性不大，但一切端視主事者認為是金錢第一還是健康第一。

即將邁入31歲的米爾曼在ATP巡迴賽拚戰16個年頭，目前世界排名43名，他坦言8月重啟復賽過於倉促，「我覺得現在讓比賽回歸，甚至去想8月復賽都有點過早。」

米爾曼以原定3月11日開打的印地安泉賽為例，表示當時該地區僅傳出1確診但比賽就因而取消，「比賽原本都要登場了，但因為出現一例確診而取消，如果現在8月要重啟，他們說雖然周邊仍有少許案例，但你們還是可以旅行打比賽，那不就很矛盾。」

但米爾曼也坦言賽事牽涉太多因素，有錢能使鬼拖磨，「什麼才是最重要的？金錢？還是不光是你自己、還包括身邊社群的健康？我們屆時就能知道網球的首要考量會是什麼。」

至於他自己，米爾曼則選擇了健康為重，直到賽事能夠確保球員安全之前，他不會參加任何比賽，「參賽球員必須來自完全沒有病毒的地區，比賽地點也是。屆時相信國際賽才是可行的。