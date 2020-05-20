網球／退休前目標 西班牙鬥士想打年終賽

32歲的西班牙好手巴提斯塔‧艾格特（Roberto Bautista Agut）有個目標，他希望在退休前能踏上ATP年終賽舞台，彌補去年和門票擦身而過的遺憾。

年終賽只有年度積分前8的單打和雙打組合可以參加，巴提斯塔‧艾格特在去年排名曾到生涯新高第9名，但只成為年終賽的替補人選。

巴提斯塔‧艾格特接受ATP訪問時提到，他明白想拿到年終賽資格難度很高，「這是我在退休前想達成的目標之一，我有幾個球季非常接近，我不是為此特別癡迷，但這還是我的目標，希望有天能達成。」

今年賽季受新冠肺炎影響，職網賽事從3月開始停擺，目前確定8月前都沒有正式賽事，原訂11月15日到22日在倫敦舉行的ATP年終賽走向還不明朗。

在疫情賽程停擺之前，巴提斯塔‧艾格特的世界排名12，年初在首度舉行的ATP盃為西班牙打下6勝0敗完美戰績的他透露，促進自己進步的動力就是高昂鬥志，「不管身為運動員或一般人，我都很有鬥志，我總是試著進步和獲勝，在自己比賽加入小細節，因為這就是我熱愛的感覺。」