英超／普篩拚復賽 6人確診陽性含1球員

英超盼在新冠肺炎疫情趨緩後復賽，召回隊職員復工並進行普篩，結果卻有六人確診陽性，其中一人證實是沃特福德的球員。

英超目前已經篩檢完19支球隊共748名隊職員，只剩今天受驗的諾里奇俱樂部結果尚未出爐。六名確診有三例來自沃特福德，其中一人的身分是球員，伯恩利副經理沃恩（Ian Woan）也中招，其它兩人身分未明、同屬一支球隊；確診者會安排七天的自主隔離。

英超在本周找回球員練習，小組訓練以五人為限，而且不超過75分鐘，並強調會保持安全社交距離，原本期待能在6月12日復賽，現在看來可能因驗出確診病例再延期。

沃特福德以隱私為由不公布確診者姓名，而在新聞曝光前，隊長迪尼（Troy Deeney）才剛在受訪中表示，不會遵照球團指示回營，「我說我不會去，只要一人確診就會感染整群人，我不想把病毒帶回家，我兒子才五個月大，有些呼吸困難，我不想讓他變得更危險。」

英超是在3月13日宣布賽程中斷，本季還有92場未完賽事，利物浦暫以82分積分位居龍頭，第二名的曼城少賽一場，擁有57分。