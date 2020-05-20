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網球／傳奇貝克看好小威 能拿平紀錄第24冠

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
退役名將貝克（Boris Becker）依舊相信，小威可以追平澳洲傳奇寇特（Margaret Court）保持的24座大滿貫單打冠軍紀錄。 歐新社
退役名將貝克（Boris Becker）依舊相信，小威可以追平澳洲傳奇寇特（Margaret Court）保持的24座大滿貫單打冠軍紀錄。 歐新社

美國名將小威廉絲（Serena Williams）產女後曾4度再闖大滿貫決賽，但和生涯第24座金盃都擦肩而過，不過退役名將貝克（Boris Becker）依舊相信，小威可以追平澳洲傳奇寇特（Margaret Court）保持的24座大滿貫單打冠軍紀錄。

小威最近一次在大滿貫登頂是2017年澳網，之後就待產迎接愛女誕生；她在產後復出至今4度打進大滿貫最終戰，但仍沒追平寇特的24冠紀錄，今年賽季又因新冠肺炎疫情影響，溫布頓先宣布取消，8月底的美網與從5月延到9月的法網仍有變數。

溫布頓是小威最擅長的大賽之一，她的生涯已經7次在草地大滿貫登頂，今年溫布頓取消對這位38歲的美國名將自然不是好消息，不過貝克對小威仍有信心，相信第24冠只是遲早的事。

「我確定她會很樂意參加今年的美網，大家稱她是史上最佳的女運動員，她也值得這個稱號。」貝克受訪時提到，自己身為德國人，「玉羅剎」葛拉芙（Steffi Graf）就像德國的皇后，「但小威肯定是最好的，寇特是最成功的，因為當時他們打的4個大滿貫賽，有3個是草地，所以如果你很擅長草地，就會贏得比較多的冠軍。」

貝克相信小威很想追尋第24冠，「我認為這就是她繼續打的原因，你知道，她是所有職業運動媽媽的模範，只要她還想打，我相信她會獲勝，所以只要小威仍能打進決賽，她足以獲勝。」

小威廉絲 溫布頓 美網

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