義甲／義大利延長禁令 聯賽復賽喊卡

義大利政府18日公布命令，禁止舉行包括義甲聯賽在內的各項體育活動至6月14日。

受新冠肺炎疫情影響，義甲聯賽在3月停擺。隨著近期義大利境內疫情形勢好轉，從5月4日起，義甲開始恢復個人訓練，但由於醫療規定無法談妥，原定18日恢復的團隊訓練未能如期展開。新的醫療規定已提交給體育部長斯帕達福拉，預計政府成立的科技和科學委員會將在本周做出裁決。

義甲聯盟上周宣布，20支球隊同意6月13日在無觀眾條件下重啟聯賽，但義大利足協根據政府法令延後復賽，但如果得到政府批准，6月13日重啟的可能性仍然存在。

義大利總理孔特16日表示，他需要「更多保證」，才能為足球聯賽重啟開綠燈。

目前義甲積分榜上，尤文圖斯以63分暫居第一，拉齊奧以一分之差緊追其後。