網球／球王金援低排名選手 義大利名將反對

新冠肺炎衝擊全球，職網賽事從3月一路停擺到7月，球員「失業」等於少了賺取獎金的機會，不過世界排名第8的義大利好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini）認為，職網球員不該是接受其他球員「金援」，該由政府和組織來負責紓困。

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）號召球員和網球協會募集基金，幫助低排名的網球選手度過疫情難關，包括「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）、「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）都響應，但像奧地利好手汀恩（Dominic Thiem）就明白表示反對立場，表示寧可救助其他更有需要的人。

世界排名第8的貝雷帝尼接受義大利體育節目電話訪問時也發表看法，「我花了點時間檢視我的優先順序，不是因為我不尊敬其他球員，而是我相信沒有球員，不論任何運動，該去經濟援助其他球員。」

「我認為這責任屬於聯盟，ITF、ATP、WTA，他們是推動比賽的單位，而我們球員是用表現來回饋。」貝雷帝尼強調，負起照顧責任的不該是其他球員，「真正的問題更深層。」

ITF先前曾表示，已著手一些獨立的紓困方案，幫助世界排名501到700的選手。

貝雷帝尼也透露，他和小約曾討論過這個議題，「他告訴我『不用擔心，捐款不是強制性，如果感同身受可以同意，若要買口罩捐給醫療機構或需要幫助的家庭，我會敬佩你』。」義大利好手認為，小約這番話傳達很重要的訊息，球員能做的不僅限於網球圈，善行可以再往外擴散。