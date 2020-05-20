足壇50大影響力人物 卡達富商阿爾赫萊菲拔頭籌

權威雜誌「法國足球」評選足壇最具影響力50大人物，由卡達商人阿爾赫萊菲拔得頭籌，鋒頭超過「C羅」羅納度和梅西兩位巨星，以及國際足球總會主席英凡提諾。

「法國足球」（France Football）將阿爾赫萊菲（Nasser Al-Khelaifi）排在第一，義大利甲級足球聯賽勁旅尤文圖斯隊（Juventus）葡萄牙球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）、國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）分居2、3。

阿爾赫萊菲是卡達的貝恩媒體集團（beIN MediaGroup）執行長、法國足球俱樂部巴黎聖傑曼隊（ParisSaint-Germain, PSG）總裁，在卡達和世界足壇極具影響力。

排頭的其他人物還包括西班牙甲級足球聯賽巴塞隆納隊（Barcelona）的阿根廷足球巨星梅西（LionelMessi）、美國女子足球隊長拉皮諾（Megan Rapinoe），兩人分居第7、9名。

阿爾赫萊菲告訴「法國足球」：「我備感榮幸，也很驚訝，能與這麼受尊敬的一群人一起入選。我沒有想過影響力這種事，我們只是以向來尊敬別人的方式試著去贏得尊敬。而要贏得尊敬，除了要集結許多人一起努力多年之外，還要有非常明確的願景。」

阿爾赫萊菲也是卡達體育投資集團（Qatar SportsInvestments, QSI）的董事長。卡達體育投資集團是統治階級薩尼家族（al-Thani family）所成立和營運的卡達主權財富基金卡達投資局（Qatar InvestmentAuthority）旗下事業。2011年買下PSG多數股權後，據報導，QSI已對PSG投資逾10億美元。

46歲的阿爾赫萊菲說：「我總是說，資源有幫助，但不是最重要的，不管手上有什麼資源，還得去了解要怎麼樣用得最淋漓盡致。徒有資源不足以讓你得到熱情、願景或功成名就。」

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，瑞士檢方正就與世界盃電視轉播權有關的賄賂案對阿爾赫萊菲進行調查，本案定於9月開審。

阿爾赫萊菲遭控給予FIFA前秘書長瓦克（JeromeValcke）「不正當的好處」，以取得2018至2030年間世界盃和聯合會盃（Confederations Cup）重要賽事轉播權。

他涉嫌對瓦克不當餽贈，包括讓瓦克免付估計在90萬至180萬歐元之間的租金使用義大利薩丁尼亞島（Sardinia）的別墅。

阿爾赫萊菲告訴「法國足球」：「責任的代價就是會遭到監督，有時還會招致批評，不過這對我不成問題。在當代媒體環境之下，那是你必須付出的代價。獲此殊榮後，我希望不會受到更多的批評。」

他不是登上這項評比唯一中東人士，英超曼城隊（Manchester City）的阿布達比億萬富豪老闆曼蘇爾（Sheikh Mansour bin Zayed al-Nahyan）、擔任亞洲足球聯盟（Asian Football Confederation）主席的巴林王室成員薩爾曼（Salman bin Ebrahim al Khalifa）也都榜上有名。

名單上的人士還包括埃及球星薩拉（MohamedSalah）、籌辦2022年世足賽的卡達交付與遺產最高委員會（Supreme Committee for Delivery and Legacy）秘書長塔瓦迪（Hassan Al Thawadi）。

沙烏地阿拉伯也想加入波斯灣鄰國行列，透過足球來發揮影響力。王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed binSalman）主導的公共投資基金（Public InvestmentFund）已幾乎完成對英超紐卡索聯隊（NewcastleUnited）收購。

2018年10月在沙烏地駐伊斯坦堡領事館遇害的沙烏地記者哈紹吉（Jamal Khashoggi），他的未婚妻成吉茲（Hatice Cengiz）則呼籲英國政府擋下這宗收購案。