游泳／差點被疫情逼瘋 「飛魚」靠家人挺過

生涯廿三面奧運游泳金牌，美國退役名將「飛魚」菲爾普斯扛住奧運奪牌壓力，但新冠肺炎疫情卻讓他憂鬱症病情加重，受到前所未有的打擊。菲爾普斯呼籲所有人，不要害怕伸手尋求協助，也希望喚起人們對心理健康的重視。

卅四歲的菲爾普斯四年前自曝罹患憂鬱症，向大眾表明自己「並不完美」，他在里約奧運後婉拒所有訪談，但心理疾病像是一個沒有終點的比賽，今年疫情讓他的病情再陷谷底。

「這是我經歷過最可怕的日子。」菲爾普斯說，疫情的不確定性猶如一場夢靨，疫情何時會停止、該怎麼做、如何維持家人的健康，習慣旅行的他，這段期間只能居家隔離，瀕臨崩潰邊緣，「好幾次我都覺得自己毫無價值，拒絕和外界聯繫。」

菲爾普斯坦言，這段期間他不想再當菲爾普斯，只想做個平凡人，「感覺快要無法負荷這些情緒，就像喬丹在《最後一舞》中抽著雪茄說，『一切都結束了』，因為無法再承受更多。」

菲爾普斯感謝家人在這段期間的陪伴，並強迫自己規律運動，即便過去情緒避難所游泳池無法使用，仍每天固定至少運動九十分鐘，並嘗試寫日記整理思緒和情緒，他提醒大家記得多愛自己一點，「說出來才能獲得幫助，這也是我為什麼決定寫出來的原因。」