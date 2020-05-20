聽新聞
test
0:00 / 0:00

游泳／差點被疫情逼瘋 「飛魚」靠家人挺過

聯合報 / 記者林宋以情／綜合報導
費爾普斯雖能頂住比賽壓力，但新冠肺炎疫情卻讓他憂鬱症病情加重。路透
費爾普斯雖能頂住比賽壓力，但新冠肺炎疫情卻讓他憂鬱症病情加重。路透

生涯廿三面奧運游泳金牌，美國退役名將「飛魚」菲爾普斯扛住奧運奪牌壓力，但新冠肺炎疫情卻讓他憂鬱症病情加重，受到前所未有的打擊。菲爾普斯呼籲所有人，不要害怕伸手尋求協助，也希望喚起人們對心理健康的重視。

卅四歲的菲爾普斯四年前自曝罹患憂鬱症，向大眾表明自己「並不完美」，他在里約奧運後婉拒所有訪談，但心理疾病像是一個沒有終點的比賽，今年疫情讓他的病情再陷谷底。

「這是我經歷過最可怕的日子。」菲爾普斯說，疫情的不確定性猶如一場夢靨，疫情何時會停止、該怎麼做、如何維持家人的健康，習慣旅行的他，這段期間只能居家隔離，瀕臨崩潰邊緣，「好幾次我都覺得自己毫無價值，拒絕和外界聯繫。」

菲爾普斯坦言，這段期間他不想再當菲爾普斯，只想做個平凡人，「感覺快要無法負荷這些情緒，就像喬丹在《最後一舞》中抽著雪茄說，『一切都結束了』，因為無法再承受更多。」

菲爾普斯感謝家人在這段期間的陪伴，並強迫自己規律運動，即便過去情緒避難所游泳池無法使用，仍每天固定至少運動九十分鐘，並嘗試寫日記整理思緒和情緒，他提醒大家記得多愛自己一點，「說出來才能獲得幫助，這也是我為什麼決定寫出來的原因。」

疫情 憂鬱症 奧運 菲爾普斯 喬丹

延伸閱讀

NBA／喬丹紀錄片平均收視560萬 創ESPN紀錄

NBA／喬丹現身紀錄片受訪 雙眼泛黃引網路討論

若高層願保留奪冠陣容 喬丹：願簽約拚第7冠

節目找何納塞克談防守喬丹 自己女兒也不挺

相關新聞

游泳／差點被疫情逼瘋 「飛魚」靠家人挺過

生涯廿三面奧運游泳金牌，美國退役名將「飛魚」菲爾普斯扛住奧運奪牌壓力，但新冠肺炎疫情卻讓他憂鬱症病情加重，受到前所未有的...

足球／德甲復賽沒觀眾 穆勒：像踢老人球

德國足球甲級聯賽在停賽兩個月後，16日成為全球首個重啟復賽的職業足球聯賽，不過採取閉門方式進行，拜仁慕尼黑球星穆勒（Th...

F1／兩屆世界冠軍阿隆索 傳2021年復出再戰

兩屆F1世界冠軍、西班牙車手阿隆索（Fernando Alonso）復出傳聞非空穴來風。據阿隆索前車隊雷諾（Renaul...

東京奧運標誌二次創作變新冠病毒 組委促撤回

東京奧運受新冠肺炎（COVID-19）影響，籌備經年也要讓路，延期一年舉行。日本對這場蔓延全球的疫症，有看不一樣的體會。日本外國記者協會的月刊上月惡搞東京奧運「組市松紋」標誌，只用一個英文字母「點綴」，立即觸動東奧組委的神經，要求撤回。

羽球／捐500萬日幣獎金抗疫 桃田賢斗：用羽球傳遞夢想

日本世界羽球球王桃田賢斗今天透過經紀公司宣布，將捐款日幣500萬元給東京都醫師協會，作為新冠肺炎抗疫用途，並另外捐贈20...

拳擊／東運延期陳念琴持續優化 目標仍鎖定奪金

台灣拳擊女將陳念琴今年在奧運拳擊亞大區資格賽女子69公斤量級摘下亞軍，並順利取得東京奧運入場券，指導教練柯文明透露，就算...

游泳／「飛魚」菲爾普斯自曝被疫情逼瘋 感到沒有價值

你多久沒有問自己好不好了？已退役奧運游泳名將「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）近日坦言，新冠肺炎疫情期間必...

田徑／受布萊恩寵女兒影響 牙買加閃電柏特一圓父親夢

33歲的牙買加閃電柏特（Usain Bolt）在近日迎接「新手父親」的新身份，他與女友班尼特（Kasi Bennet）迎...

網球／稱費德勒史上最佳 納達爾叔叔：希望他每場都贏

曾擔任「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）長期教練的叔叔托尼（Toni Nadal）眼中，「瑞士特快車」費德...

高球／美國公開賽先延至9月 再取消資格賽

PGA雖計畫在6月重啟賽事，但四大賽之一的美國公開賽確定取消今年資格賽，原訂6月18日登場的賽事則是延期到9月17日到2...

網球／防疫盃 「胖鵬配」來了

國際男女職業網球巡迴賽至少停賽至七月，不過台灣防疫有成。為讓台將有比賽機會，中華網球協會本月廿五日起舉辦一○九年球星防疫...

羽球／疫情休兵 李洋拚論文、王子維學英文

世界羽球聯盟（ＢＷＦ）巡迴賽因疫情關係停賽，東京奧運也延期，我國男雙好手李洋正好利用空檔重拾研究生身分，趕碩士畢業論文；...

熱門新聞

NBA／《最後一舞》再引推人爭論 喬丹：鬼扯

中職／犧牲戰績練小將 悍將才有更好的未來

NBA復賽後 快艇比湖人更可能奪冠？

NBA／與喬丹同隊是絕配 詹姆斯：我會傳球給他

社子島球場旁租屋開啟棒球路 朱育賢是重慶驕傲

NBA／公牛王朝解體真正原因？ 總管回憶錄揭露現實

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。