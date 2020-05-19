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東京奧運標誌二次創作變新冠病毒 組委促撤回

香港01 / 記者何偉畧／報導
東奧組委指二次創作沒有考慮運動員感受。圖／美聯社
東奧組委指二次創作沒有考慮運動員感受。圖／美聯社

東京奧運受新冠肺炎（COVID-19）影響，籌備經年也要讓路，延期一年舉行。日本對這場蔓延全球的疫症，有看不一樣的體會。日本外國記者協會的月刊上月惡搞東京奧運「組市松紋」標誌，只用一個英文字母「點綴」，立即觸動東奧組委的神經，要求撤回。

日本外國記者協會每月都會出版網上月刊《 Number 1 SHIMBUN 》，4月號封面驟眼看是東奧標誌，但在標誌最外一層加上大大小小「T」字，立即變成新型冠狀病毒，加上下方字樣由「TOKYO2020」變成「COVID-19」。

當新一本月刊出版後，東奧組委才追究問題封面。組委發聲明指該封面不但有侵權之嫌，更「傷害人民感情」。聲明形容「世界上的人命和經濟等，正承受莫大傷害。代表奧運會的標誌，變成如此模樣，實在遺憾。」

東奧組委昨（18日）已發向日本外國記者協會發文件，要求撤回該封面，並在今天組委召開網上記者會。海外記者指外界普遍認為該封面僅帶有諷刺意味，組委回應認為傷害運動員感情，事關重大，「協會既沒考慮世界各地運動員的感受，也貶低自己的品位」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

東京奧運

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