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居家隔離門上安裝電子鎖 北京市被隔離人無法趴趴走

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
北京市在居家隔離者家門口安裝電子鎖，被隔離者無法「趴趴走」。記者賴錦宏／攝影
北京市在居家隔離者家門口安裝電子鎖，被隔離者無法「趴趴走」。記者賴錦宏／攝影

北京市規定，到北京的境外人士除了強制集中隔離十四天外，還需要居家隔離七天。居家隔離期間，北京市日前在被隔離者家門口安裝一款電子鎖，當門被打開時，電子鎖將立即通報社區和小區物業保安人員，讓隔離者絕對無法「趴趴走」。

據東城區街道辦人員表示，安裝電子鎖後，每次開關後台都會有手機簡訊，開門的時長，都能進行監控。這款文磁傳感器，只要安裝在門的閉合處，在後台開啟使用功能，監控人員就可以在電腦或手機上監控。

電子鎖在開啟後，如果用把它強行拆下來，自行脫離，監控人員會收到警告短訊，會派人立即到現場處理。

由中國電信開發的這款電子鎖，可對居家隔離者進行二十四小時實時監控。每一次關門，開門，都能看到時間差，以開關的時間，進行管控。

東城街道辦人員表示，只要開門超過五秒鐘，電子鎖就會發出警告。關門後，電子鎖也會再發一條短訊。他表示，居家隔離者可以買外賣、倒垃圾，但都要事先告知社區物業管理人員。

另外，社區的物業保安人員，一旦收到被隔離者的家門打開的簡訊，就會立即監看該戶的監視器，確定被隔離者是否離開家裡。馬上核實。

街道辦表示，這樣既免除了傳統貼封條的傳統做法，又避免了被隔離人員時時要報備旳後顧之憂。

北京市委組織部部務委員徐穎日前指出，若居家觀察人員擅自外出，可能帶來疫情傳播風險。再次強調，社區、村要加强居家觀察管理，居家觀察人員要嚴格遵守規定，違反規定，擅自外出，一律轉送集中觀察點，費用自理，十四天隔離期限重新計算。

北京市在居家隔離者家門口安裝電子鎖，被隔離者無法「趴趴走」。記者賴錦宏／攝影
北京市在居家隔離者家門口安裝電子鎖，被隔離者無法「趴趴走」。記者賴錦宏／攝影

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