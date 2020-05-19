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足球／德甲復賽沒觀眾 穆勒：像踢老人球

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導

德國足球甲級聯賽在停賽兩個月後，16日成為全球首個重啟復賽的職業足球聯賽，不過採取閉門方式進行，拜仁慕尼黑球星穆勒（Thomas Muller）就坦言，沒觀眾感覺像在踢老人球。

拜仁慕尼黑昨日以2：0踢退柏林聯盟，然而能夠容納2.2萬人的老林務所畔體育場（Alten Foersterei stadium），觀眾席空蕩蕩，讓穆勒有些空虛。

「這氣氛感覺像是老人球賽，但當比賽開始進行，我們立刻將專注力拉回比賽上。」穆勒坦言，經過長達兩個月的休賽，賽前緊張的情緒在所難免，心中也曾想像閉門復賽會是什麼樣子，「就像每當8月開季的第一場比賽一樣。」

不過穆勒並不擔心受到感染，且表示聯盟也將所有相關細節向球員說明過，「柏林聯盟跟我們都一樣做好準備，賽前不握手，做好防疫措施。」

西甲也在18日起恢復集體訓練，人數最多以10人為限，為下個月復賽做準備，包括巴塞隆納皇家馬德里等隊都已經展開練習，皇馬球星阿扎爾（Eden Hazard）說：「很高興能和隊友一起訓練，儘管距離比賽登場還有段時間，但還是很開心。」

皇家馬德里 皇馬 巴塞隆納

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