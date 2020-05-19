F1／兩屆世界冠軍阿隆索 傳2021年復出再戰

兩屆F1世界冠軍、西班牙車手阿隆索（Fernando Alonso）復出傳聞非空穴來風。據阿隆索前車隊雷諾（Renault）老闆布里亞托利（Flavio Briatore）透露，阿隆索2021年有望以雷諾車手之姿復出，重返一級方程式（F1）賽場。

明年7月將滿40歲的阿隆索，2018年賽季結束後告別F1，轉戰拉力賽，由於近日傳出澳洲名將里卡多（Daniel Ricciardo）將在明年加入麥卡倫（McLaren）車隊，也留下空缺。

阿隆索兩座年度世界冠軍都在效力雷諾時（2005年、2006年）拿下，也成為雷諾網羅重點。

布里亞托利接受訪問表示，阿隆索仍有拚戰的動機，且離開F1一年對阿隆索也是好事，經過這一年排毒，他更平靜且已經準備好重返F1。

麥卡倫總監布朗（Zak Brown）表示，如果由他掌管雷諾，阿隆索絕對是他要爭取的人選，「名氣、實力、兩度世界冠軍兼具，他絕對是我想要的車手。」