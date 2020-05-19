羽球／捐500萬日幣獎金抗疫 桃田賢斗：用羽球傳遞夢想

日本世界羽球球王桃田賢斗今天透過經紀公司宣布，將捐款日幣500萬元給東京都醫師協會，作為新冠肺炎抗疫用途，並另外捐贈20萬個口罩給全國學生及醫療人員。

桃田今年在馬來西亞名人賽奪下今年賽季首座冠軍後，卻在前往機場的路上發生車禍意外，造成他鼻樑骨折進行手術治療，並錯過接下來幾場賽事，不過受到新冠肺炎疫情影響，全球羽壇在全英公開賽後全面停擺，也讓桃田獲得充足的休養空間，並傳出將於6月中旬恢復訓練。

而在這次新冠肺炎疫情期間，桃田也挺身做公益，他在今天透過經紀公司宣布將捐出去年獎金約百分之10的500萬日幣給東京都醫生協會作為抗疫用途，另外還將購買20萬片口罩送給全國學童與第一線防疫人員，為防疫盡一份心力。

桃田透過經紀公司發表聲明，「我一直在思考，除了發放口罩與為球迷打氣外，我還能做些什麼？我希望能給醫療工作者一些幫助，於是決定捐款給東京都醫師協會，我將會繼續通過羽球來傳遞夢想和希望。」

25歲的桃田去年共計拿下11座冠軍，贏得約獎金日幣5575萬元，其中有百分之10將上繳給日本羽協，這次捐款的500萬日幣也將全由他一人支付。