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游泳／「飛魚」菲爾普斯自曝被疫情逼瘋 感到沒有價值

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
已退役奧運游泳名將「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）近日坦言，新冠肺炎疫情期間必須居家隔離，迫使他憂鬱症加重，成為人生中最大的挑戰。 路透
已退役奧運游泳名將「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）近日坦言，新冠肺炎疫情期間必須居家隔離，迫使他憂鬱症加重，成為人生中最大的挑戰。 路透

你多久沒有問自己好不好了？已退役奧運游泳名將「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）近日坦言，新冠肺炎疫情期間必須居家隔離，迫使他憂鬱症加重，成為人生中最大的挑戰，也喚起人們疫情期間對心理健康的重視。

擁有史上最多23面奧運金牌，菲爾普斯4年前里約奧運自曝罹患憂鬱症，向大眾表明自己「並不完美」，他在里約奧運後婉拒所有訪談，但心理疾病像是一個沒有終點的比賽，而今年疫情更為他帶來前所未有的打擊。

「這是我經歷過最可怕的一段日子。」菲爾普斯坦言，疫情的不確定性猶如一場夢靨，疫情何時會停止？他該怎麼做？如何維持家人的健康？加上習慣旅行的他只能居家隔離，讓他瀕臨崩潰邊緣。

菲爾普斯表示，種種問題讓他幾乎快瘋了，想過讓一切暫停，「好幾次我都覺得自己毫無價值，拒絕和外界聯繫。」

菲爾普斯坦言這段期間他不想再當自己，只想做個平凡人，「我甚至多次咆嘯，『我希望我不是自己。』我快要無法負荷這些情緒。就像喬丹在最後一舞中抽著雪茄，說『結束了。』因為他無法再承受更多。」

今年6月30日將滿35歲的菲爾普斯，感謝家人這段期間的陪伴，並運用規律運動走過最艱難的時刻，每天固定至少90分鐘運動。過去游泳池是他的避難所，因為疫情庇護所沒了，他也只能學著用理性處理情緒。

菲爾普斯也呼籲所有人，愛自己多一點，「說出來才能獲得幫助，這也是我為什麼決定寫出來的原因，沒有什麼好隱瞞的。」

菲爾普斯 里約奧運 喬丹

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