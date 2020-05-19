拳擊／東運延期陳念琴持續優化 目標仍鎖定奪金

台灣拳擊女將陳念琴今年在奧運拳擊亞大區資格賽女子69公斤量級摘下亞軍，並順利取得東京奧運入場券，指導教練柯文明透露，就算奧運延期，愛徒鎖定奧運金牌的目標不變。

陳念琴是2018年拳擊世界錦標賽金牌得主，目前則是世界排名第2的女將，由於受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，全球體壇幾乎全面停擺，陳念琴也只能繼續低調備戰。

柯文明認為，相較於男子選手，女子拳擊的影響幅度較小，「雖然陳念琴她們幾個，在各自量級國內沒有什麼對手，但至少還能找男子選手陪練、維持強度，若是男子選手，影響可能更大。」

陳念琴之前受訪時曾透露，中國老將谷紅是她的頭號假想敵，兩人今年在奧運亞大區資格賽金牌戰狹路相逢，最終陳念琴以2比3些微之差惜敗。

柯文明坦言，目前看來，谷紅實力仍強，不過他們透過運科與情蒐小組輔助，利用數據來解析對手，找出應對之道，「除了情蒐幫助陳念琴持續優化，過去她也曾在世錦賽擊敗過谷紅，在信心上我們還是比較有優勢。」

目前體壇國際賽事仍未啟動，柯文明強調，教練團希望賽事能在7月後陸續恢復，透過比賽來檢視訓練績效，若國際間疫情仍未趨緩，比賽持續延宕，就會著手啟動備案，希望邀請其他國家的女子選手進行陪練。