田徑／受布萊恩寵女兒影響 牙買加閃電柏特一圓父親夢

33歲的牙買加閃電柏特（Usain Bolt）在近日迎接「新手父親」的新身份，他與女友班尼特（Kasi Bennet）迎來兩人的首位女兒，不過在日前受訪時他曾透露，將不會鼓勵自己的孩子也從事短跑運動。

生涯在奧運奪下八面金牌的柏特，在2017年的田徑世錦賽後宣布退休，並一直期待能與女友「造人有成」，今年二月受訪時他就曾表示，希望至少能擁有三名小孩，且受到布萊恩(Kobe Bryant)與愛女驟逝影響，他還希望至少能有一名女兒，「因為在他的眼中我可以看到他有多愛他的女兒，而我也希望有這種感覺。」

根據牙買加當地媒體報導，班尼特在當地時間17日順利誕下愛女，一圓柏特當爸爸的美夢，也讓「牙買加閃電」有了傳人，不過柏特在日前受訪時也曾透露，將不會鼓勵自己的孩子從事田徑或是短跑運動，「這對我的孩子來說會是一條很艱困的道路，不過如果他們想要這樣做，那我就會支持。不過一開始我將會試著阻止他們，因為我知道走這條路要面對多大的壓力。」