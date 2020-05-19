網球／稱費德勒史上最佳 納達爾叔叔：希望他每場都贏

曾擔任「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）長期教練的叔叔托尼（Toni Nadal）眼中，「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）是近代最佳球員，但要說納達爾最強勁的對手，還是現今「世界球王」、塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）。

費德勒、納達爾和約克維奇聯手包辦近13場大滿貫金盃，「史上最佳球員（GOAT）」是屬於「三巨頭」哪位成員仍是網球界話題；8月將滿39歲的費德勒累積20冠居首，但年輕4歲的納達爾也僅以1座差距緊追在後，今年澳網登頂的小約也累積17座大賽金盃，且是3人最年輕，擁有年紀優勢。

2017年卸下納達爾教練身分的托尼本周上歐洲體育頻道時分享，就他來看，費德勒是最「完美」的球員，連自己都很喜歡觀賞費德勒的比賽，「如果我不是納達爾的叔叔或教練，我會希望費德勒贏下所有比賽，但總歸來說，我喜歡他的打球方式，因為他非常的優雅但又有效率。」

托尼認為，費德勒就是史上最佳球員，或許納達爾和傳奇球星拉沃（Rod Laver）和費德勒也相距不遠，「但在這時刻，費德勒是最好的。」

現任球王約克維奇今年則是展現絕佳狀態，職網賽事3月因新冠肺炎全面停擺前，他本季還未嘗敗績；對托尼來說，小約也是納達爾最強勁的對手。

小約和納達爾已經經手過55次，小約以29勝26敗稍居上風，托尼也直言，小約難纏多了，「因為這無關乎誰比較好，對我們來說，當和費德勒交手，我們有擊敗他的方式，在我心中，近到球場前已經知道要做什麼。」但對約克維奇就是另一種狀況，托尼說：「很多次我們並不知道確切要做什麼，這困難多了，對我來說，我寧願和費德勒碰頭。」