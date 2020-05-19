高球／美國公開賽先延至9月 再取消資格賽

PGA雖計畫在6月重啟賽事，但四大賽之一的美國公開賽確定取消今年資格賽，原訂6月18日登場的賽事則是延期到9月17日到20日舉行，地點仍是紐約州的翼足球場。

美國高球協會（USGA）宣布，延至9月的美國公開賽將如期舉行，但原本分區進行的資格賽受新冠肺炎疫情影響，今年確定取消，USGA資深常務董事波登漢默（John Bodenhamer）說：「你可以想像，這是非常困難的決定，資格賽是USGA錦標賽的基石。」

波登漢默提到，每年有上千懷抱夢想的高球員透過資格賽爭取登上大賽舞台的機會，「我們很遺憾，他們今年無法有這樣的機會。」

過去8年有超過9千名職業和業餘選手透過資格賽爭取美國公開賽的資格，今年原本最終輪資格賽是採36洞比桿賽，5到6月間會在美國的8個地點，以及加拿大、日本和英國各一個地點舉行，如今確定取消，USGA表示資格賽名額取得的方式將在未來幾周宣布。

不只取消美國公開賽資格賽，USGA也宣布取消2020年的業餘錦標賽，成為USGA今年因新冠肺炎取消的第10場賽事，先前包括美國長青公開賽和美國女子長青公開賽都確定停辦。

美國女子公開賽原本比賽日期是6月4日到7日，受疫情影響也已延至12月10日到13日再登場，地點是德州休士頓的冠軍高爾夫俱樂部。