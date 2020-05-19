高球／美國公開賽9/1如期7開打 沒有觀眾、不辦資格賽

美國高爾夫協會(USGA)宣布，即使新冠病毒(COVID-19)大流行，今年美國公開賽仍將按計畫進行，但比賽將在沒有球迷觀賽和不辦分區資格賽情況下展開。

USGA將另行訂定直接進入會內賽的規定，但目前仍在進行最終確定中。

今年美國公開賽定9月17日在紐約州Mamaroneck的Winged Foot舉行。

截至18日，紐約是受到新冠病毒大流行打擊最嚴重的州，全美已確診的148萬例確診病例中，有34.7萬多例在紐約；並占美國近9萬例死亡者中的2萬8000例。Mamaroneck位於紐約市外約22英里處。

在因疫情而取消高球活動之前，美國公開賽原定於6月18日至21日進行傳統的夏季排位賽。

麥克羅伊(Rory McIlroy)和強森(Dustin Johnson)17日在一場慈善配對賽中勝出，這是3月取消球員錦標賽之後首度在美國進行的電視轉播高爾夫賽事。

PGA巡迴賽定6月11日在德州Fort Worth舉行的嘉信挑戰賽(Charles Schwab Challenge)中重啟，而且沒有球迷觀賽。

名人賽已由原定的4月改期至11月9日在喬治亞州的Augusta展開。據報導，PGA錦標賽從原定的5月延後到8月6日在舊金山的Harding Park舉行、英國公開賽已被取消。