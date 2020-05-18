疫情趨緩確定復辦 全中運718、全大運1031登場
受到新冠肺炎疫情影響，暫緩辦理的全國中等學校運動會和全國大專院校運動會確定復辦，全中運將於7月18至23日於屏東登場，全大運則在10月31日至11月4日在高雄進行。
全中運原訂於4月18日在屏東舉辦，全大運則在5月2日接續登場，但受到疫情影響，體育署於3月25日時宣布延期。至於攸關國、高中學生升學的部分則可用近兩年最佳成績替代。
今天全中運召開組委會，會中出席11名委員一致通過賽事復辦，名稱同樣為「109年全國中等學校運動會」，體育署學校體育組組長王漢忠表示，名稱維持相同是要讓基層教練、選手在申請獎金或成績證明有所保障。
王漢忠表示，若七月復辦前還在疫情期間，縣政府需要的防疫物資體育署會協助辦理，籌備過程中也會持續關注疫情中心滾動式修正；選手報名資格，則以已在報名期限前完成報名的選手參賽。
王漢忠說：「全中運目前只有田徑場開放觀眾進場，可能會採取梅花座方式，還需要依據防疫指引，至於室內項目則是閉門進行。」而承辦109年全大運的高雄大學則因為考量夏季颱風多及防疫量能等問題，決定延至10月底進行，是否開放觀眾可能等到八月再視疫情狀況決定。
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