快訊

馬英九拒出席蔡520就職 總統府：長輩應多給予關心

男檢疫趴趴走被罰還嗆「已脫產」 執行署發最後通牒曝下場

疫情趨緩確定復辦 全中運718、全大運1031登場

聯合報 / 記者毛琬婷／台北即時報導
學校體育組長王漢忠（左起）、體育署署長高俊雄與全民組組長呂忠仁。記者毛琬婷／攝影
學校體育組長王漢忠（左起）、體育署署長高俊雄與全民組組長呂忠仁。記者毛琬婷／攝影

受到新冠肺炎疫情影響，暫緩辦理的全國中等學校運動會和全國大專院校運動會確定復辦，全中運將於7月18至23日於屏東登場，全大運則在10月31日至11月4日在高雄進行。

全中運原訂於4月18日在屏東舉辦，全大運則在5月2日接續登場，但受到疫情影響，體育署於3月25日時宣布延期。至於攸關國、高中學生升學的部分則可用近兩年最佳成績替代。

今天全中運召開組委會，會中出席11名委員一致通過賽事復辦，名稱同樣為「109年全國中等學校運動會」，體育署學校體育組組長王漢忠表示，名稱維持相同是要讓基層教練、選手在申請獎金或成績證明有所保障。

王漢忠表示，若七月復辦前還在疫情期間，縣政府需要的防疫物資體育署會協助辦理，籌備過程中也會持續關注疫情中心滾動式修正；選手報名資格，則以已在報名期限前完成報名的選手參賽。

王漢忠說：「全中運目前只有田徑場開放觀眾進場，可能會採取梅花座方式，還需要依據防疫指引，至於室內項目則是閉門進行。」而承辦109年全大運的高雄大學則因為考量夏季颱風多及防疫量能等問題，決定延至10月底進行，是否開放觀眾可能等到八月再視疫情狀況決定。

全中運 王漢 田徑

延伸閱讀

國內疫情趨緩 全中運擬七月恢復

全中運／立委建議9月復辦 教育部：會給學生充裕時間

全中運暑假復辦？ 屏縣再討論

影／全中運將在暑假舉辦？屏縣府要與教育部討論

相關新聞

疫情趨緩確定復辦 全中運718、全大運1031登場

受到新冠肺炎疫情影響，暫緩辦理的全國中等學校運動會和全國大專院校運動會確定復辦，全中運將於7月18至23日於屏東登場，全...

足球／觀眾席放性愛娃娃助威 FC首爾道歉

韓國足球K聯賽在疫情中開幕，各球團在無觀眾比賽中發揮創意，使用各種方式為球員助威，不過，FC首爾在觀眾席上擺放實為性愛娃...

羽球／2020運動在南科 「世界球后」戴資穎預告現身

「2020運動在南科」7月11日登場，今年再度請到最強代言人，羽球「世界球后」戴資穎將再度現身，與科技人同歡，用最佳典範...

羽球／王子維改當「晨型人」 早睡早起「0」焦慮

過去出國征戰BWF巡迴賽，總得和時差作戰，「羽球王子」王子維疫情停賽期間改變生活作息，成為早睡早起的「晨型人」，壓力指數...

羽球／李洋休賽趕論文 拿「筆」取代拿拍

世界羽球聯盟（BWF）巡迴賽因疫情關係停擺，正好讓我國羽球男雙好手李洋趕畢業論文。近期論文、訓練兩頭燒的他，直呼休賽期間...

國內疫情趨緩 全中運擬七月恢復

國內新冠肺炎疫情趨緩，不但中華職棒率先開放民眾進場開球，各縣市運動場館也逐漸開放，因此許多民眾關心其他各類比賽是否開打。...

網球／有球賽可看了！ 中華網協自辦球星防疫盃

ATP、WTA巡迴賽停賽至7月，為讓國內選手有比賽機會，中華網球協會將在5月25日起舉辦為期兩周的109年球星防疫盃全國...

網球／後院打比賽 美國好手喊感覺好極了

美國網球好手奎瑞（Sam Querrey）年初澳網後暫時放下球拍，迎接兒子的誕生，但他的假期因新冠肺炎衝擊全球影響延長多...

高球／不在意球王批評 川普：沒放眼裡

北愛爾蘭「世界球王」麥克羅伊（Rory McIlroy）參加佛州慈善賽前先公開批評美國總統川普（Donald Trump...

高球／致勝桿賺百萬美金 麥克羅伊展球王身手

無愧「世界球王」身分，北愛爾蘭高球名將麥克羅伊（Rory McIlroy）今天在慈善賽繳出致勝桿，和搭檔強森（Dusti...

足球／德甲閉門復賽 進球「好沒勁」

自三月中起因疫情停賽，德國甲級足球聯賽昨天閉門重燃戰火。多特蒙德隊十九歲新星哈朗德，踢進相隔兩個多月以來的復賽首球，但在...

射箭企聯／甩籃球夢 林子翔「靶在奧運」

十八歲的新竹愛山林射箭好手林子翔雖沒像兩個哥哥一樣打籃球，卻在射箭領域嶄露頭角，有國手夢的他，目標將來能披上中華隊戰袍，...

熱門新聞

中職／身處瘋狂打擊聯盟 黃恩賜難成大投手

中職／悍將終止對猿7連敗 洪一中：很奇怪就是打不贏

NBA／若高層願保留奪冠陣容 喬丹：願簽約拚第七冠

日職／快槍俠牧田和久 被洗臉也慢不下來

NBA／轉發喬丹昔日霸氣發言 黃蜂球員要找老闆單挑

中職／無感美國疫情 悍將洋投：在這過正常生活

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。