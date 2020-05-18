羽球／王子維改當「晨型人」 早睡早起「0」焦慮

過去出國征戰BWF巡迴賽，總得和時差作戰，「羽球王子」王子維疫情停賽期間改變生活作息，成為早睡早起的「晨型人」，壓力指數天天良好，有空也聽App學英文。

雖然賽季因為疫情停擺，家在台北的王子維並沒有因此多了時間陪伴家人，大多時間仍在高雄國訓中心持續訓練，18日運動品牌舉辦活動，他也才有機會北上。

「目前仍就規畫訓練，主要還是希望加強體能和肌力，我自己是覺得體能有變好。」王子維笑說，近期他開始執行早睡早起計畫，也一併改善他的焦慮。

王子維出席VICTOR台北誠品生活南西快閃店。記者林宋以情／攝影

兩周前王子維跟林瀛洲醫師借了壓力指數測量儀器，測量自己的壓力指數，「結果每天都良好，練習前也是良好，我自己也有點意外。」

這段期間王子維除了打電玩，也不忘多學多看，看一些運動醫學書、下載學英文的App。全英賽歸國後，王子維坦言原先已經做好就算疫情嚴峻，選手還是得打BWF巡迴賽的準備，不過隨後東奧宣布延後一年，他的心態也是既來之則安之，「這段期間就好好利用，調整自己的狀態，並將身體顧好。」