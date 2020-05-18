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足球／觀眾席放性愛娃娃助威 FC首爾道歉

中央社 / 首爾18日綜合外電報導
FC首爾在觀眾席上擺放實為性愛娃娃的假人引議，今天發布聲明道歉。 美聯社
FC首爾在觀眾席上擺放實為性愛娃娃的假人引議，今天發布聲明道歉。 美聯社

韓國足球K聯賽在疫情中開幕，各球團在無觀眾比賽中發揮創意，使用各種方式為球員助威，不過，FC首爾在觀眾席上擺放實為性愛娃娃的假人引議，今天發布聲明道歉。

原定2月開幕，但因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）延期的K聯賽，本月以無觀眾比賽的方式開幕，各球團紛紛在觀眾席上擺放球員人形立牌、應援布條等，炒熱現場氣氛，不過，在17日晚上舉行的FC首爾對光州FC的比賽中的現場「觀眾」卻引發球迷熱烈討論。

英國廣播公司（BBC）報導，FC首爾的支持者觀眾席上擺放了30個假人，包括28個女性及2個男性假人，有眼尖的觀眾透過直播發現，其中一些假人疑似為性愛娃娃，甚至還出現成人網站宣傳字樣。

韓聯社報導，FC首爾今天發布聲明表示，在這次比賽中提供假人的企業Dalcom，因假人數量不足，以之前被其他客戶退貨的假人樣品充數，沒有注意到上面留有成人網站相關內容。

聲明中表示，雖然使用與真人非常相似的材質，但球團從一開始就確認這些假人與成人用品完全沒有關係，Dalcom表示這類假人是專門提供給服飾業者的品項，多次確認並非成人用品。

不過，Dalcom使用曾出貨給某家情趣用品業者又收回的假人，未把附有該業者名稱、特定直播主名字的應援文字移除，FC首爾表示「負責人員未能仔細掌握狀況是問題所在，就這點而言確實是我們的疏失」。

FC首爾在社群網站上貼出道歉聲明後，仍有不少留言質疑，「假人本身才是問題，為什麼只提應援文字」、「布置之前沒發現任何異狀像話嗎」？

Dalcom主管趙永俊（Cho Young-june，譯音）告訴BBC，這些與成人用品業者相關的應援文字是該業者製作的廣告，他們想在比賽前為這些假人拍張照，「他們應該在比賽前把所有標識移除，但還是有幾個髮帶跟標識遺漏」。

FC首爾負責球團宣傳的主管李志勳（Lee Ji-hoon，譯音）則對BBC表示，他們並未調查Dalcom的背景，因此不知道這家公司與成人產業有關。李志勳坦言，這些假人的確非常逼真，但強調他從來沒聯想到這些假人可能是性愛娃娃。

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