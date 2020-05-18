足球／「充」當球迷？ 南韓K聯賽疑用充氣娃娃應援

用充氣娃娃充當球迷？原定於2月開始的韓國「K聯賽1（K League 1）」賽季受新冠肺炎影響，推遲至5月開踢，不過因為觀眾寥寥無幾，竟決定在觀眾席擺放充氣娃娃等人偶，此舉引起許多球迷反彈，韓國方面對此也表示道歉。

從球賽轉播可以發現，FC首爾（FC Seoul）和光州FC（Gwangju FC）比賽開始後，觀眾席上出現多位舉牌加油的「正妹」，定睛一看才發現全是類似充氣娃娃的人偶。

而據《BBC》報導，因比賽的觀眾席是空的，所以在比賽開始前，一家叫Dalcom的公司願意幫忙填補一些空位，FC首爾（FC Seoul）也同意這樣的做法，總共利用30個人體模型，其中25個為女性，5個為男性，不過在網上觀看的球迷認為，這些人形模特看起來更像是性玩偶。

FC首爾（FC Seoul）隨後在Instagram和臉書上對此事道歉，他們表示並沒有對Dalcom公司進行背景調查，強調這些娃娃並不是成人用品，但承認這些人偶是生產情趣用品的廠商負責提供。