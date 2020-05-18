羽球／李洋休賽趕論文 拿「筆」取代拿拍

世界羽球聯盟（BWF）巡迴賽因疫情關係停擺，正好讓我國羽球男雙好手李洋趕畢業論文。近期論文、訓練兩頭燒的他，直呼休賽期間也沒有比較閒，反而心理上的壓力更大，直呼，「寫論文比打球還痛苦。」

李洋與王齊麟的「麟洋配」堪稱新一代台灣「黃金男雙」，由於2020東京奧運因疫情延期，加上BWF巡迴賽也暫停，讓李洋趁空檔重拾研究生身分。

目前就讀北市大博愛校區體育系在職碩班碩二的李洋透露，指導教授正好就是校長戴遐齡，李洋笑說，「原本希望最快明年能畢業，因為今年有奧運，結果奧運延期，沒理由了，只能趕快拚一拚。」

李洋出席VICTOR台北誠品生活南西快閃店。記者林宋以情／攝影

除了拚論文，李洋這段期間也首度展開3個月的重訓周期，他自爆先前全英賽回國隔離，三周內就胖了4公斤，希望利用疫情休賽期間，強化身體素質，臀肌、肩膀、腰部是他的重點，讓動作更全面。

重訓周期目前進行第二個月，李洋坦言力量增加很顯著，「現在一般施力球就會出界，反而要去學會怎麼收，讓身體控制力量。」