網球／有球賽可看了！ 中華網協自辦球星防疫盃

ATP、WTA巡迴賽停賽至7月，為讓國內選手有比賽機會，中華網球協會將在5月25日起舉辦為期兩周的109年球星防疫盃全國網球錦標賽，提供球員競技交流機會，國內多名好手「胖鵬配」楊宗樺與謝政鵬、「李家姊妹」李亞軒與李亞芯，新生代吳東霖、許育修、何承叡、葛藍喬安娜、林翰智、楊亞依、李冠儀等參賽。

109年球星防疫盃全國網球錦標賽於5月25日於台北市網球中心點燃戰火，總獎金高達50萬元，單打冠軍可獲得國內全排積分110分及獎金三萬元，亞軍則有積分85分及獎金一萬五千元，另外也舉辦109年未來球星防疫盃U18全國青少年網球錦標賽，鼓勵選手將全排與U18賽事當成ITF未來賽的模式來競爭與磨練。

配合國家防疫規定及台北市網球中心防疫措施，選手、教練與家長一律採用實名制入場，除了選手在場上進行比賽外，場下須全程配戴口罩並保持安全社交距離，在「防疫新生活運動」中，安心享受比賽。

我國好手有去年高雄海碩網球公開賽完成二連霸殊榮的「胖鵬配」楊宗樺與謝政鵬，「李家姊妹」李亞軒與李亞芯也將同場競技。

李亞軒過去一年賽場成績大有斬獲，台北海碩網球公開賽笑捧冠軍水晶球拍，更在年底澳洲網球公開賽亞太區外卡賽獲得雙打冠軍，生涯首獲澳網會內賽資格；妹妹李亞芯則是在二月的大衛體育盃全排精英賽以絕佳狀態封后。