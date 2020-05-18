網球／後院打比賽 美國好手喊感覺好極了

美國網球好手奎瑞（Sam Querrey）年初澳網後暫時放下球拍，迎接兒子的誕生，但他的假期因新冠肺炎衝擊全球影響延長多時，雖讓奎瑞獲得更多陪家人的時間，卻也對重返球場的狀況增添許多不確定性。

世界排名45的奎瑞，暌違數月才在總共6名球員參加的「主場優勢錦標賽」重返賽場，不過這場總獎金1萬美元的賽事並非正式比賽，賽事只有主審，但沒線審和球僮，球員每場比賽後要換拍，位於加州羅林丘陵的紅土球場更是在一名網球迷道格拉斯（Scott Douglas）的後院，充滿「居家」風格。

賽前大部分球員也在這座紅土球場練球，參賽者之一的霍爾曼（Brandon Holt）更是住在步行就可到達的鄰近住家；道格拉斯只邀請少數朋友觀戰，且要先回答醫生健康相關問題，入座後也保持社交安全距離。

霍爾曼的母親奧斯汀（Tracy Austin）是網球名人堂成員，她認為這場特別賽事雖是很微小的一步，但參賽球員至少有正確方向可依循。

2017年溫布頓打進4強的奎瑞則形容，感覺大家都有些生疏，「我的肩膀因為發球有點痠痛，我一陣子沒發球了，不過整體來說我感覺還不錯。」他順利拿下首戰勝利，但第二戰在「超級搶10」敗給世界排名126的卡拉恩（Bradley Klahn），不過仍晉級4強賽。