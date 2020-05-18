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高球／不在意球王批評 川普：沒放眼裡

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
北愛爾蘭「世界球王」麥克羅伊（Rory McIlroy）參加佛州慈善賽前先公開批評美國總統川普。 美聯社
北愛爾蘭「世界球王」麥克羅伊（Rory McIlroy）參加佛州慈善賽前先公開批評美國總統川普。 美聯社

北愛爾蘭「世界球王」麥克羅伊（Rory McIlroy）參加佛州慈善賽前先公開批評美國總統川普（Donald Trump），今天慈善賽過程中，川普接受電視台連線訪問回擊，稱他才不期望大家都喜歡自已。

麥克羅伊先前上節目批評川普對新冠肺炎的態度和立場充滿政治考量，兩人雖在三年前同場揮桿過，但小麥認為川普對新冠肺炎疫情沒有展現一名領導者該有的作為，拒絕未來再同場的可能。

面對「世界球王」的批評，川普老神在在說，不期望所有人都喜歡自己，「很多人都充滿政治性，有些人喜歡我的政策，有些人不喜歡，不喜歡的人，我不太放在眼裡。」

不過川普也說，不會對這些立場對立的球員懷恨在心，「我認識很多巡迴賽的球員，我沒想到有任何不喜歡的人，我不能這樣說，當你遇到巡迴賽的球員，他們都是很棒的人。」

川普亟欲重啟經濟，對於體育賽事重啟也有自己看法，他直說希望體育賽事盡快回歸大家的日常，「我們很想念體育賽事，我們的精神層面很需要體育賽事，國家也是，這也是我們正在努力的事。」

不過多次拒絕戴上口罩的美國總統也拒絕回答一些敏感問題，像是許多體育選手進行新冠病毒檢測時，多數美國國民卻沒有管道接受檢測。

麥克羅伊 國民

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