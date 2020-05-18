高球／致勝桿賺百萬美金 麥克羅伊展球王身手

無愧「世界球王」身分，北愛爾蘭高球名將麥克羅伊（Rory McIlroy）今天在慈善賽繳出致勝桿，和搭檔強森（Dustin Johnson）一舉賺進185萬美元善款，球王開心之餘不忘保持社交安全距離，喊著「隔空擊掌」和搭檔慶賀勝利。

PGA因新冠肺炎衝擊，3月12日後就再沒舉辦賽程，這場在佛州的慈善賽成疫情停賽後首場直播賽事；麥克羅伊和強森搭檔對抗佛勒（Rickie Fowler）和烏爾夫（Matthew Woolfe），球員必須自己背球桿，比賽採逐洞比拚，每贏一洞就可獲得獎金，若同洞兩隊打平，獎金就累積到下一洞。

小麥和強森從第6洞後就再沒勝場，但最後6洞也沒勝家，到第18洞時累積獎金已達110萬美元。兩組人馬第一次爭取高額獎金都落空，再回到第17洞進行驟死賽，最終由球王組合贏下勝利，總計共獲得185萬美元善款，將捐給美國護士基金會；佛勒和烏爾夫組合也贏得115萬美元，將捐給CDC基金會。

「很榮幸成為比賽的一分子，周日下午能款待在家的人們，並為有需要的人賺取基金。」正規賽抓下4隻小鳥的麥克羅伊表示，很高興在球場度過很棒的一天，「回到球場感覺好極了，有些事成重回常態。」

PGA也准許這場佛州慈善賽舉行線上募款，目前已募得超過100萬美元，募款時間將持續到美國周二；美國時間24日將有另場慈善表演賽登場，與會者大有來頭，美國名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）將和兩度拿下超級盃MVP的曼寧（Peyton Manning）合作，對抗美國高爾夫名將米克森（Phil Mickelson）和NFL傳奇球星布雷迪（Tom Brady），預計捐出1千萬美元作為新冠肺炎相關善款。

PGA正式賽程預計6月11日回歸，首場復賽是德州沃斯堡邀請賽，比賽採「閉門」方式舉行，參賽球員將搭乘包機、入住指定飯店。