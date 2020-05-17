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射箭／辦模擬賽刺激選手 奧運國手4對8拚獎金
受到新冠肺炎疫情影響，國際體壇幾乎都陷入停擺狀態，東京奧運也延後一年，為了能夠給予選手刺激，體育署與國訓中心研擬要在原本東京奧運的日程舉辦模擬賽，中華射箭協會也願意配合，目前構想由奧運隊選手與國內好手進行對決。
射箭協會秘書長李水河表示，針對體育署計畫推出的模擬賽，協會初步構想為，選上東京奧運隊的4男、4女，與國內挑選出來8男、8女的好手進行對決，對決方式比照奧運賽制，若打進前八名為非國手將可獲得獎金，國手則要前三名才能拿到獎金。
「找來與奧運國手進行對抗的選手會讓中華隊教練進行評估，認為可以我們就會去詢問意願。」李水河還表示，雖然當初規畫是在七月時，但可能屆時全中運也會復辦，到時候可能會視情況將模擬賽日期進行調整，明天協會將和體育署及國訓中心開會，提出競賽辦法。
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