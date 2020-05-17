羽球／為基層盡心力 白馭珀擔任萬巒國中一日教練
在全球體壇幾乎都受到新冠肺炎疫情影響下，選手們沒有比賽可參加，但卻也多了更多時間能參與公益活動，台灣羽球好手「小小白」白馭珀就利用閒暇時間前往萬巒國中指導小球員，她說：「一直都希望自己能有能力回饋社會，為基層羽球發展盡一份心力。」
白馭珀表示，母公司合庫羽球隊曾舉辦過夏令營，當時參與時就很有感觸，心中也一直有個想法，若自己有能力的話也想去基層推廣羽球，或是舉辦類似的夏令營。
這次「小小白」來到屏東萬巒國中，指導校內小球員，除了分享自身經驗外，也從小球員身上學習到許多事，「我回顧當時自己在國中階段時的想法，當初在學習時候的那股熱情還在不在，而我未來如果要指導基層的話，我還需要具備什麼樣的能力。」
白馭珀認為，相較於其他運動，羽球算是高消費的項目，「球、球拍及球拍線的消耗，鞋子的耗損也都很快，很多缺乏資源的小朋友不容易參與，過去我就去過一些較偏遠的學校，其實很多小朋友都很有天賦、身材條件也很好，我心想若是他們有好的資源，未來台灣一定能養成更多好選手。」
白馭珀也希望更多關心體育的人和企業能夠一起投入資源，即使能力有限無法提供實質幫助，也可以透過關注賽事給予鼓勵，「無論是在現役選手的階段或是退役後，我能夠為基層的羽球發展盡一份心力，也希望未來能有更多機會持續回饋基層。」
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