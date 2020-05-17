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網球／慈善拍賣高價結標 加國甜心：太瘋狂了

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
布夏德。 美聯社
布夏德。 美聯社

加拿大網球甜心布夏德（Eugenie Bouchard）日前參加了一場的慈善拍賣，得標者可指定觀看任一場網球賽，還能和布夏德一起用餐，最終這場拍賣共經過37次喊價，從最初的2萬5千美元到最終以8萬5千美元成交，也讓布夏德直呼：「太瘋狂了！」

這場慈善拍賣是為在美國遭受糧食危機的人們募得善款，布夏德就捐出自己的一次約會機會讓外界競標，底價為2萬5千美元。

經過幾日的競標後，最終以8萬5千美元成交，也讓布夏德在社群媒體上直呼不可思議，「這太瘋狂了！你們真是太不可思議了。我非常感謝參加此次活動的所有人，為你們感到驕傲，我已經迫不及待要見到這位得標者。」

這名得標的幸運兒能獲得與布夏德同框15秒成名的機會，還能選擇任一場網球賽事，不論是美網法網、溫網還是澳網，得標者的機票也都由布夏德負擔，還能坐進她的球員包廂，和布夏德的團隊、教練坐在一起，得標者還能和布夏德吃一頓飯，也可獲得她的簽名球拍和球鞋。

美網 澳網 法網

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