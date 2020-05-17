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東奧如何舉行？ 巴赫：會在對的時間做決策
2020東京奧運因疫情延期至明年，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）表示，距離明年東奧開幕仍有超過一年時間，對於東奧如何舉行，現在很難給出一個可信賴的答案，會在對的時間做出必要決策。
巴赫表示，距離明年東奧還有1年又2個月時間，「我們會在對的時間，根據世界衛生組織（WHO）的建議，並與我們的特別小組討論，做出所有必要的決策。」
對於明年東奧的舉辦形式，巴赫目前沒有確切的作法，「2021年7月世界會呈現什麼樣子，我想在現階段，沒有人能夠給予你一個可信賴的答案。」
東京奧運延後至2021年7月23日開幕，包括英國公衛學者，以及主辦國日本醫師會會長都提出，東奧舉辦的前提，是研發出有效且人們負擔得起、易得性高的新冠肺炎疫苗，才能保障明年東奧順利成行。
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