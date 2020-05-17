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德甲聯賽重開 沒球迷、不握手…供其他聯賽防疫借鏡

世界日報 / 編譯中心╱綜合16日電

因新冠疫情停擺兩個月後，德國足球甲級聯賽於16日重啟，在歐洲五大聯賽中率先復賽，不過比賽禁止球迷入場，讓空空如也的看台顯得格外冷清；為了防疫，賽前握手和交換隊旗等環節被取消，場邊人員都佩戴口罩並保持1.5米距離，替補球員的座位也相隔甚遠，所有比賽用球也每隔一段時間進行消毒。

德甲的防疫制度和經驗，將為歐洲足壇其他聯賽提供寶貴經驗，為了盡可能避免傳播新冠病毒，復賽首輪嚴格執行了防疫規定。本輪德甲全部空場作賽，球員們在進球後也保持安全距離，盡可能不進行擊掌、擁抱之類身體接觸，互相之間用碰腳進行致意和問候。

球場內的所有人，都嚴格按照防疫規定進行社交隔離；在多特蒙德對沙爾克04隊的比賽前，媒體例行對雙方主帥進行採訪，記者、攝影師、錄音師等媒體工作人員都站在看台上方，對著幾米外球場內的主教練遠遠地進行採訪。

贏得復賽揭幕戰的多特蒙德在比賽尾聲展現了溫情的一面。在空場比賽的情況下，只有球員的呼喊聲清晰地回蕩在球場中；比賽結束的一刻，看台上沒有以往山呼海嘯般的歡呼聲，但多特球員還是走到看台邊，向看台上「不存在的球迷」致謝。

不過在比賽中，多特蒙德球員格雷羅(Raphal Guerreiro)引發爭議；第87分鐘，梅開二度的格雷羅被替換下場，但在離場前，他忍不住吐了口痰。在德甲防疫手冊中，這是被明令禁止的舉動，因為這會增大傳播新冠病毒的可能性。

德甲復賽引起西班牙足壇名將法布雷加斯(Francesc Fabregas)的吐槽，他在社群媒體上發文表示：「感覺就像是在看一場訓練賽，你能聽到所有球員和教練的喊叫聲，但卻沒有球迷。」

疫情 口罩 社群媒體

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