企業射箭／教練選手雙重身分 袁叔琪曝下半季給驚喜

第二屆企業射箭聯賽昨天在國立體大點燃戰火，翻開本屆各隊隊職員名單，共有三人是教練兼選手身分，上季在開幕戰「代打」的寒舍集團教練袁叔琪就預告，下半季會給大家一個驚喜。

之前所舉辦的企業射箭聯賽選秀會中，袁叔琪與郭振維就投入選秀，還出現「自己選自己」的有趣畫面，再加上元年曾效力凱撒飯店的王正邦，本季改披新竹愛山林戰袍，更是教練兼選手身分，三人都曾在亞、奧運奪牌，資歷顯赫。

三人國際賽戰績彪炳，袁叔琪是2002釜山亞運個人金牌、2004雅典奧運女團銅牌；郭振維是2005土耳其世大運個人金牌、2006多哈亞運團體銀牌、個人銅牌和2014仁川亞運個人銅牌；參加過三屆奧運的王正邦，則是2004雅典奧運男子反曲弓團體賽銀牌。

去年在開幕戰寒舍對協會青年隊之役，因為撞期泰國亞洲射箭大獎賽， 寒舍陣中兩名箭手趕不回來，大會權衡後在袁叔琪同意下，讓她上場「代打」成為「彩蛋」。

今天再被問到是否會再度披掛上陣？袁叔琪笑說：「一定會！」同時也預告會與郭振維一起上場比賽。時間點我都想好了，但暫且先保密，請大家拭目以待。」

而去年10月跌倒導致左手小指頭第五節骨折，關鍵時刻未能替凱撒建功，王正邦相當自責，如今植入的鋼板雖還沒取出，但狀況已逐步恢復的他，今年轉隊還多了教練身分。

「還有機會比賽是件很幸福的事，感謝愛山林給我機會，我的心中充滿感恩。」首度擔任企聯教練，跟在中華隊教練倪大智身邊學習，王正邦說自己還有很大的進步空間，「但我一定會像海棉一樣努力吸收養分。」