田徑／里約奧運金牌展實力 花園撐竿跳封后

全球體育賽事因新冠肺炎停擺，田徑賽事也不易外，不過田徑迷仍能從特別企劃「花園撐竿跳挑戰」欣賞頂尖好手英姿，剛落幕的女子組賽事就包括2016年里約奧運金牌史蒂芬妮迪（Katerina Stefanidi），這位希臘女將也技壓兩名對手，成為特別賽冠軍。

「花園撐竿跳挑戰」規則是讓3名選手在自家場地挑戰橫竿，女子組的高度設在4公尺，15分鐘內順利過竿最多次的女將就是勝家，賽事採直播方式播出。

4年前以4公尺85摘下奧運金牌的史蒂芬妮迪，對手分別是美國代表內格特（Katie Nageotte）和加拿大美女紐曼（Alysha Newman），內格特2018年以4公尺68摘下英國世田賽以4公尺68奪銀，紐曼個人最佳則是4公尺82，4公尺的高度對3名女將都不是問題；最終30歲的史蒂芬妮迪展現耐力，34次成功過竿，擊敗內格特的30次和21次的紐曼。

「我的手臂最後好累啊。」這是史蒂芬妮迪的勝利感想。

兩周前落幕的男子賽程，法國好手勒尼（Renaud Lavillenie）和瑞典20歲撐竿跳好手杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）都躍過5公尺高度36次，史蒂芬妮迪認為這數字自己也能挑戰，但先要3周時間恢復，她笑說：「男生挑戰的高度比個人最佳低1.2公尺，我們的高度是低90公分，所以我們必須適應這高度，但當然，給我3周，我做得到！」