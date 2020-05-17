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企業射箭／沒隨哥哥林力仁打籃球 林子翔有奧運夢

聯合報 / 記者毛琬婷／桃園即時報導
林子翔。圖／中華企業射箭聯盟提供
林子翔。圖／中華企業射箭聯盟提供

18歲的新竹愛山林隊小將林子翔雖沒像兩個哥哥一樣打籃球，卻在射箭領域嶄露頭角，有國手夢的他，目標有一天能披上中華隊戰袍，代表台灣出征奧運。

身為家中幼子的林子翔，大哥是SBL裕隆隊的林力仁，二哥也曾是籃球員，林子翔卻沒像兩位哥哥一樣打籃球；但事實上林子翔曾經也有過籃球夢，卻因為花蓮中華國小球隊解散，只剩游泳跟射箭讓他選擇。

「游泳感覺一般人都可以，射箭在台灣蠻特別的，也很好奇。」在好奇心驅使下，林子翔就這樣一股腦地栽進射箭這條路，曾代表台灣摘下世界中學生運動會個人銀牌、團體金牌。

今年8月才要滿19歲的他，目標要先成為國內頂尖箭客，「希望兩年後的杭州亞運和2024年的巴黎奧運都能參加。」儘管今年因疫情導致企業射箭聯賽延後開戰，但比完前兩戰，林子翔自認身體狀況不差，但心態還需要再提升，「還要再放開、大膽一點，出手也要更謹慎一點。」

今天企業聯賽第二戰，林子翔在混雙及男團中出賽，助愛山林後來居上，以3：2逆轉擊敗凱薩飯店。

中華隊 亞運

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