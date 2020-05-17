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高球／川普頻開砲 世界球王看不下去

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
高球球王麥克羅伊。 路透
高球球王麥克羅伊。 路透

美國是新冠肺炎重災區，但總統川普（Donald Trump）幾番關於新冠肺炎的發言，讓北愛爾蘭「世界球王」麥克羅伊（Rory McIlroy）都看不下去，公開批評川普對疫情「政治化」的立場。

新冠肺炎已造成全美超過8萬6千人死亡，曾和川普2017年同場揮桿的麥克羅斯上節目時提到，目前大家都處於很困難的環境，但川普卻把疫情做為競選手段，稱美國確診數是世界最多，好像一場比賽一般，「這不是一名領導者該有的行為，是該展示些外交手段，但我不認為他有展現，特別是這些時刻。」

麥克羅伊還說，三年前雖曾和川普一起打完18洞，但會是「絕無僅有」的一次，他說：「我不知道在我說了這些後，他還會不會想和我打球，我也知道如果我說『不』十分自私，因為我若沒拒絕，這代表我不會讓自己處於不安全的處境下，我也該避免如此，但我或許還是會說不。」

當今球王承認，當時和川普同場是很有趣的時光，川普很有魅力且待人和善，「他顯然有些個人特質，不然他不會入主白宮，但這不代表我要認同他所說的所有事情。」

PGA賽事3月12日就因新冠肺炎全面停賽，但已有復賽計畫，麥克羅伊美國時間本周日就將和強森（Dustin Johnson）攜手，和佛勒（Rickie Fowler）及烏爾夫（Matthew Woolfe）在慈善賽比桿，下月3場PGA比賽他也打算全部參與。

小麥表示，能帶給大家一些樂趣同時又能做公益，感覺再好不過，「我們要做的是件好事，雖是很小一步，但我很開心能參與其中，帶給大家一些歡樂，我猜這幾個月來，他們可能沒有真的值得期待的事情。」

麥克羅伊

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