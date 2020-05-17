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足球／德甲復賽！ 沒球迷總教練喊怪
因新冠肺炎停賽將近10周，德甲台灣時間昨天深夜終於復賽，儘管超過8萬人的球場只剩球員、工作人員、媒體等3百多人，多特蒙德仍在19歲新星哈朗德（Erling Braut Haaland）率先進球下以4：0擊敗沙爾克04，成為首場歐洲頂級聯賽復賽的勝家。
這場新冠肺炎停賽後首度重啟的賽事由多特蒙德作東，主場西格納伊度納公園體育場（Signal Iduna Park stadium）可容納超過8萬球迷，但因「閉門」舉行，觀眾席空蕩蕩，球員也分乘好幾台巴士到球場、走不同通道進場；比賽進行時，替補球員必須戴著口罩並保持2公尺社交距離，就連進球後場上球員也不能相擁慶祝。
多特蒙格總教練法佛爾（Lucien Favre）說：「你射門，進球，然後什麼事都沒發生，真的非常奇怪，我們真的很想念球迷。」他形容這場比賽和過往習以為常的氛圍完全不同，很難評論比賽內容，「我有種感覺，比賽並沒按照計畫進行，不過球員都非常專注在自己任務。」
德甲停賽超過兩個月才重啟賽事，場邊規範十分嚴謹，球場旁共準備30顆比賽用球，每顆都是經消毒後放在指定位置，而非過往直接丟給球員；現場雖允許部分媒體進場採訪，但包括轉播人員、官方工作人員等整體人數仍有限制，只有約三百人能進場。
曾效力多特蒙德的蘭伯特（Paul Lambert）認為，德甲雖復賽，還是有許多懸而未決的問題，「缺少比賽氣氛真的是件很奇怪的事，需要花很多時間適應。」
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