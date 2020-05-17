聽新聞
test
0:00 / 0:00
網球／約克維奇放話破紀錄 澳洲壞小子潑冷水
塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）才說，有信心在職業生涯結束前能成為大滿貫奪冠數、球王在位周數的「雙料榜首」，發言一出馬上被澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）拿來作文章，基里洛斯在和「英國希望」墨瑞（Andy Murray）的聊天直播中強調，墨瑞比小約更強。
「我認為你該是史上最佳球員之一，我覺得比約克維奇更好。」基里洛斯還和墨瑞解釋他的觀點，「約克維奇面對我的發球就像在打躲避球，你則是會回擊成致勝球，他試著閃躲，你就像盞燈高高在上。」
不過基里洛斯這番發言帶有些醉意，他和墨瑞直播時間是澳洲半夜，至少喝了6杯紅酒，他也透露因新冠肺炎隔離期間，對於紅酒的興趣和知識大幅增加。
基里洛斯黃湯下肚後的觀點，墨瑞也很理性地回應，「英國希望」認為結果會說話。墨瑞雖在2012年美網和隔年溫布頓決賽都拍下約克維奇，但生涯對戰仍是小約以25勝11敗居上風，17座大滿貫在手也遠多於墨瑞的3座。
且基里洛斯和小約過往嫌隙不少，澳洲球星批評過小約賽後慶祝動作，小約也曾回擊；墨瑞則是基里洛斯少數信服的對手，這次直播對談中甚至拋出兩人該聯手打雙打的提議。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言