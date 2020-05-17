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網球／約克維奇放話破紀錄 澳洲壞小子潑冷水

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
基里洛斯(後)與約克維奇。 法新社
基里洛斯(後)與約克維奇。 法新社

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）才說，有信心在職業生涯結束前能成為大滿貫奪冠數、球王在位周數的「雙料榜首」，發言一出馬上被澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）拿來作文章，基里洛斯在和「英國希望」墨瑞（Andy Murray）的聊天直播中強調，墨瑞比小約更強。

「我認為你該是史上最佳球員之一，我覺得比約克維奇更好。」基里洛斯還和墨瑞解釋他的觀點，「約克維奇面對我的發球就像在打躲避球，你則是會回擊成致勝球，他試著閃躲，你就像盞燈高高在上。」

不過基里洛斯這番發言帶有些醉意，他和墨瑞直播時間是澳洲半夜，至少喝了6杯紅酒，他也透露因新冠肺炎隔離期間，對於紅酒的興趣和知識大幅增加。

基里洛斯黃湯下肚後的觀點，墨瑞也很理性地回應，「英國希望」認為結果會說話。墨瑞雖在2012年美網和隔年溫布頓決賽都拍下約克維奇，但生涯對戰仍是小約以25勝11敗居上風，17座大滿貫在手也遠多於墨瑞的3座。

且基里洛斯和小約過往嫌隙不少，澳洲球星批評過小約賽後慶祝動作，小約也曾回擊；墨瑞則是基里洛斯少數信服的對手，這次直播對談中甚至拋出兩人該聯手打雙打的提議。

墨瑞 約克維奇 美網

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